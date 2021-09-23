У четвертому прямому ефірі одна з пар покине паркет.

Новий випуск "Танців з зірками", який вийде 26 вересня на 1+1, буде присвячений гарячим латинським танцям.

Читайте такожХарлан та Дікусар спричинили фурор на "Танцях з зірками" (фото, відео)До суддів проекту приєднається переможниця "Танців з зірками-4", співачка Санта Дімопулос. А свій виступ глядачам подарує артист Артем Пивоваров.

Крім того, спеціально для номера Станіслава Горуни та Даніели Преап співак Віктор Павлик заспіває наживо свій хіт "Шикидим".

У четвертому прямому ефірі одна з пар покине паркет. Дві пари, які у сумі отримають найменшу кількість балів від глядачів та суддів, потраплять до зони ризику. Покине шоу та пара, яка набере найменшу кількість голосів.

Нагадаємо, у сезоні 2020 в шоу "Танці з зірками" перемогла пара Санта Дімопулос - Макс Леонов. Втім свій кубок Санта вирішила віддати Юлії Саніній.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 19 вересня, відгримів третій прямий ефір шоу "Танці з зірками". За результатами голосування проект залишила зірка "Жіночого кварталу" Олександра Машлятіна.

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Автор: Ольга Робейко