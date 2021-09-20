У цьому випуску дві пари потрапили до зони ризику.

У неділю, 19 Вересня, відгримів третій прямий ефір шоу "Танці з зірками". За результатами голосування одна з пар залишила проект.

Читайте також"Танці з зірками": як минув ефір шоу, присвячений коханню (відео)Цього разу в зоні ризику опинилися дві пари - Олександра Машлятіна і Денис Самсон, а також Олексій Суровцев і Марія Колосова. Але сумна доля спіткала Машлятіну, вона покинула проект.

Зірка "Жіночого кварталу" подякувала всім за підтримку і передала привіт своїй подрузі, яка залишила проект через травму, Анастасії Оруджовій.

Хто залишив "Танці з зірками" у другому випуску

12 вересня проект залишили комік Іван Люленов і хореограф Яна Цибульська. Також від участі в проекті змушена була відмовитися зірка "Жіночого кварталу" Настя Оруджова. Дівчина отримала травму коліна, лікарі заборонили їй займатися танцями. Попереду у дівчини - довга реабілітація.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Ольга Робейко