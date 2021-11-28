У дуже кумедну ситуацію потрапила й "казкова" виконавиця.

У суперфіналі шоу "Танці з зірками" учасники пригадали, які курйози траплялися з ними на проекті.

Читайте такожФінал "Танців з зірками": сьогодні стане відомо, хто переможе в шоу (онлайн-трансляція)Свій конфуз пригадала солістка гурту Kazka Олександра Заріцька. Під час танцю з партнером Юрієм Мєшковим з неї злетіла спідниця. Причина - необережний рух Юрія - він наступив на цей елемент одягу.

За словами дівчини, це сталося на генеральній репетиції, коли вони танцювали віденський вальс.

"Юра наступає на спідницю, вона падає. І я стою в бежевих трусиках. Шкода, це не сталося у прямому ефірі, було б феєрично", - посміялася Заріцька.

Хто така Олександра Заріцька

Олександра Заріцька - українська співачка, учасниця шоу "Голос країни" і "Х-фактор".

У 2017 році вона створила гурт "KAZKA", цьогоріч було й випущено перший сингл.

2018-го музичний колектив взяв участь в нацвідборі на Євробачення, тоді Заріцьку захейтили за нечисте виконання пісні.

27 квітня 2018 року KAZKA випустила свій перший альбом KARMA.

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Автор: Ольга Робейко