Заріцька танцювала з Мєшковим / фото instagram.com/tanci1plus1
У суперфіналі шоу "Танці з зірками" учасники пригадали, які курйози траплялися з ними на проекті.
Читайте такожФінал "Танців з зірками": сьогодні стане відомо, хто переможе в шоу (онлайн-трансляція)Свій конфуз пригадала солістка гурту Kazka Олександра Заріцька. Під час танцю з партнером Юрієм Мєшковим з неї злетіла спідниця. Причина - необережний рух Юрія - він наступив на цей елемент одягу.
За словами дівчини, це сталося на генеральній репетиції, коли вони танцювали віденський вальс.
"Юра наступає на спідницю, вона падає. І я стою в бежевих трусиках. Шкода, це не сталося у прямому ефірі, було б феєрично", - посміялася Заріцька.
Солістка гурту Kazka "загубила" спідницю / Скріншот ТСН
Хто така Олександра Заріцька
- Олександра Заріцька - українська співачка, учасниця шоу "Голос країни" і "Х-фактор".
- У 2017 році вона створила гурт "KAZKA", цьогоріч було й випущено перший сингл.
- 2018-го музичний колектив взяв участь в нацвідборі на Євробачення, тоді Заріцьку захейтили за нечисте виконання пісні.
- 27 квітня 2018 року KAZKA випустила свій перший альбом KARMA.