"Почуття" - це ода любові, розповіла виконавиця.

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під творчим псевдонімом NK, презентувала кліп на пісню "Почуття".

Нова відеоробота артистки опублікована на її YouTube-каналі. Читайте такожУкраїнський гурт Go_A випустив нову пісню з кліпом (відео)

"Почуття" - це ода любові, а любов - це той дар, який ми отримуємо від Всесвіту і батьків і несемо крізь усе своє життя. Я щаслива, що у мене є кохана людина, з якою ми поділяємо любов і музику. І створили для вас цю неймовірну композицію. Сподіваюся, що це відео вам нагадає всі найщасливіші моменти вашого життя❤️", - анонсувала вихід кліпу Каменських на своїй сторінці в Instagram.

Автором слів та музики стала сама Настя та її коханий чоловік Олексій Потапенко (Потап).

Раніше Каменських опублікувала в Instagram кадр з нового кліпу, на якому зображена разом зі своєю мамою Лідією Петрівною. У підписі до знімка Настя повідомила, що мама знялася в її новій відеороботі.

Виконавиця вирішила присвятити вихід пісні своєму батьку Олексію Йосиповичу, про смерть якого стало відомо 25 січня.

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Автор: Ольга Робейко