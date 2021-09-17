Захист спортсменки заявив, що сервіс навмисно "роздув драму" "нахабною та свідомою" брехнею.

На стрімінговий сервіс Netflix подали позов до окружного суду Каліфорнії з вимогою виплатити п'ять мільйонів доларів через помилку в популярному серіалі "Хід королеви".

Як повідомляє Deadline, позов подала грузинська шахістка, п'ятиразова чемпіонка СРСР з шахів Нона Гапріндашвілі.

"Історія, яка повинна була надихнути жінок, показуючи їм дівчину, що змагається з чоловіками на міжнародних змаганнях, принизила жінку реальну", – йдеться у позові.

Зокрема. річ у тім, що в одному з епізодів фільму говориться, що грузинська шахістка Гапріндашвілі ніколи не грала з чоловіками. Однак спортсменка стверджує, що в різний час вона змагалася з 59 шахістами.

Читайте такожНайкращі серіали від Netflix: що варто подивитися"За свою видатну кар'єру Гапріндашвілі виграла багато чемпіонатів, обіграла деяких з кращих шахістів світу і стала першою жінкою в історії, що отримала статус міжнародного гросмейстера з шахів серед чоловіків", – наголошується в позові.

Захист Гапріндашвілі вважає, що Netflix "роздув драму" "нахабною та свідомою" брехнею.

Також, за інформацією The Hollywood Reporter, Нону Гапріндашвілі у серіалі назвали російською шахісткою, а не грузинською.

"Netflix назвав Гапріндашвілі росіянкою, попри те, що знав, що вона грузинка та що грузини постраждали від російського панування, коли вони були частиною Радянського Союзу, а потім піддалися залякуванню і вторгненню з боку Росії", – вказується у позові.

Офіційний представник Netflix заявив, що поважає Гапріндашвілі та її кар'єру, але при цьому назвав вимоги й твердження її захисту такими, що не мають підстав.

Серіал "Хід королеви": що відомо

Американський драматичний міні-серіал, заснований на однойменному романі Уолтера Тевіса, виданому в 1983 році.

Творцями серіалу виступили Скотт Френк та Аллан Скотт, а головну роль зіграла Аня Тейлор-Джой.

Прем'єра на Netflix відбулася 23 жовтня 2020 року.

Серіал розповідає історію шахового вундеркінда-сироти Бет Хармон, яка прагне стати найбільшим шахістом світу, але при цьому бореться з емоційними проблемами, а також з наркотичною та алкогольною залежністю.

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Автор: Катерина Шварц