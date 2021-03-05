Головний приз 71-го Берлінського кінофестивалю «Золотий ведмідь» отримав фільм румунського режисера Раду Жуде «Недоречний трах, або Божевільне порно».
Читайте такожУкраїнський фільм "Стоп-Земля" побореться за глядацькі симпатії на БерліналеЦеремонія присудження нагород відбулася 5 березня в онлайн-форматі у зв'язку із пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.
Фільм розповідає про вчительку, яку «судять» у школі після публікації її інтимного відео в Інтернеті.
«Недоречний трах, або Божевільне порно»: трейлер
71-й Берлінський кінофестиваль: інші переможці
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