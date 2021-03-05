Картина розповідає про вчительку, яку "судять" у школі після публікації її інтимного відео в Інтернеті.

Головний приз 71-го Берлінського кінофестивалю «Золотий ведмідь» отримав фільм румунського режисера Раду Жуде «Недоречний трах, або Божевільне порно».

Читайте такожУкраїнський фільм "Стоп-Земля" побореться за глядацькі симпатії на БерліналеЦеремонія присудження нагород відбулася 5 березня в онлайн-форматі у зв'язку із пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Фільм розповідає про вчительку, яку «судять» у школі після публікації її інтимного відео в Інтернеті.

«Недоречний трах, або Божевільне порно»: трейлер

71-й Берлінський кінофестиваль: інші переможці

Картина «Колесо Фортуни та фантазії» японця Рюсуке Хамагуті отримала гран-прі.

Фільм «Пан Бахман та його клас» німкені Марії Шпет присудили приз журі.

Володарем «Срібного ведмедя» став Денеш Надь з Угорщини за кращу режисуру («Природне світло»).

«Срібний ведмідь» за найкращий сценарій присудили корейцю Хон Сан Су («Вступ»).

Приз за кращу роль отримала німецька актриса Марен Еггерт, яка зіграла в картині «Я твій чоловік».

За кращу роль другого плану у фільмі «Ліс - я бачу тебе скрізь» відзначили Лиллу Кизлингер.

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Автор: УНІАН