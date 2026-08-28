Режисер 'Гри в кальмара' готує новий фільм: у ньому зіграє 'Фронтмен'

Зйомки науково-фантастичного трилера K.O. Club заплановано на першу половину 2027 року.

Південнокорейський режисер Хван Дон Хек оголосив про свій перший проєкт після виходу хітового серіалу "ра в кальмара".

Як пише Variety, зараз режисер працює над науково-фантастичним трилером "Клуб K.O." (K.O. Club) – своїм першим повнометражним фільмом майже за десятиліття. Останній повнометражний фільм Хвана вийшов у 2017 році – історична драма "Фортеця", після комедії "Міс Бабуся" та драми "Заглушені".

Головну роль у фільмі зіграє Лі Бен Хун, відомий за роллю "Фронтмена" з "Гри в кальмара". Також український глядач міг бачити актора у стрічках "Джі-Ай-Джо: Атака Кобри", "Чудова сімка", "РЕД", "Термінатор: Генезис" та минулорічному "Жодного вибору", за який він отримав номінацію на "Золотий глобус".

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Також у фільмі зніметься ще один актор із "Гри в кальмара" – Пак Хе Су, який зіграв роль Чо Сан У (№ 218) у першому сезоні.

Крім того, до акторського складу увійшли О Чон Се ("Все гаразд, якщо ти не в порядку"), Чо Є Чжон ("Паразити") та Кім Со Чжин ("Людина, що стоїть поруч"), для кожного з яких це буде перша робота з Хваном.

Зазначається, що фільм розповідатиме про недалеке майбутнє, в якому багатство може купити біологічну молодість, протиставляючи старіючу еліту, яка накопичує гроші та владу, молодому поколінню, позбавленому й того, й іншого. K.O. Club – це скорочення від Killing Oldmen Club (Клуб вбивць старих), назва якого відображає класову боротьбу, що лежить в основі сюжету.

Зйомки фільму заплановані на першу половину 2027 року.

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