Netflix готує нові спін-офи 'Бріджертонів': що відомо

Шанувальники можуть побачити окремі історії улюблених персонажів.

Netflix продовжує розвивати популярну епохальну драму "Бріджертони", тож фанати можуть очікувати нові спін-офи серіалу.

Як пише Deadline, про це заявив виконавчий продюсер та режисер Томас Верика, який зняв перший епізод четвертого сезону "Вальс". За його словами, плани щодо розширення всесвіту серіалу вже обговорюються, але деталі він поки розкривати не може:

"Ми отримали величезне задоволення від роботи над "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти". Це була невелика історія кохання, яка охопила кілька епізодів, і люди дуже на неї відреагували. Зараз ми ведемо переговори про інші проєкти, і сподіваюся, незабаром будуть новини".

Він додав, що майбутні спін-офи можуть зосередитися на вже знайомих глядачам персонажах, над якими фанати особливо "затамували подих", але точні сюжети поки не розголошуються.

Як відомо, четвертий сезон "Бріджертонів" слідкує за пригодами Бенедикта Бриджертона. Прем’єра відбудеться у два етапи: перша частина вийде вже 29 січня, а друга - 26 лютого.

Серіал, заснований на книгах американської письменниці Джулії Квінн, вже продовжили на п’ятий та шостий сезони. Шоуранерка Джесс Браунелл натякнула, що персонажі з ініціалами Е та Ф (Елоїза та Франческа) отримають власні сезони.

