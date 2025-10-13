Сезон буде розділений на дві частини.

Netflix опублікував новий тизер і розкрив деталі четвертого сезону серіалу "Бріджертони". Зокрема стала відома дата виходу майбутніх епізодів.

Як повідомляє Tudum, новий сезон буде зосереджений на персонажі Люка Томпсона - Бенедикті Бріджертоні, який до цього завжди залишався в тіні. Вічний ловелас нарешті отримає власну історію кохання, яка, можливо, завершиться довгоочікуваним весіллям.

На традиційному балі-маскараді він зустрічає чарівну незнайомку, в яку він закохується з першого погляду. Красунею виявилася зовсім не світська дама, а кмітлива покоївка, на ім'я Софі. Цю роль зіграла австралійська акторка Ерін Ха.

Сюжет нового сезону, як і попередніх трьох, заснований на однойменній серії книг Джулії Квінн. Майбутні епізоди натхненні саме третьою частиною - "Пропозиція джентльмена".

Окрім Томпсона та Ха, у серіалі також з'являться Джонатан Бейлі, Сімона Ешлі, Аджоа Андо, Джулі Ендрюс, Нікола Кофлан, Рут Джеммелл, Клаудія Джессі, Люк Ньютон та багато інших. Знімальна команда залишилася незмінною. Однією з продюсерок є Шонда Раймс, відома за такими своїми роботами, як "Анатомія Грейс", "Скандал" та "Вигадана Анна".

Новий сезон складатиметься з восьми епізодів, які були поділені на дві частини. Прем'єра першої відбудеться 29 січня, а другої - 26 лютого.

Бріджертони: сезон 4 - анонс дати виходу

