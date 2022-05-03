Анджеліна Джолі захоплює не тільки своїм професіоналізмом.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі - людина, яка захоплює своїми професійними талантами, неповторною зовнішністю, яскравими образами і доброю душею. Вона - одна з тих знаменитих артистів, які приїхали в Україну, щоб допомогти постраждалим від жахів війни.

УНІАН пропонує вам згадати топ-5 найкращих фільмів з її участю, які доводять її неперевершеність.

"Малефісента"

Картина є ремейком діснеївського мультиплікаційного фільму 1959 року "Спляча красуня", а також вільним переказом і переосмисленням самої казки, який присвячений Малефісенті, головній лиходійці оригінального мультфільму. У 2019 році вийшла нова частина фільму "Малефісента: Володарка темряви".

У центрі сюжету юна чарівниця Малефісента, яка вела відокремлене життя в зачарованому лісі, оточена казковими істотами, але одного разу все змінилося... в її світ вторглися люди, які принесли з собою руйнування і хаос, і Малефісенті довелося встати на захист своїх підданих, закликавши на допомогу могутні темні сили.

"Містер і місіс Сміт"

Фільм "Містер і місіс Сміт" розповідає про непросте подружнє життя двох найманих вбивць, які приховують один від одного своє справжнє обличчя, але одного разу їм доведеться вирішити на чиєму вони боці. У головних ролях - Анджеліна Джолі і Бред Пітт. До речі, саме цей фільм став стартом їхніх стосунків поза камерами.

"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць"

Саме після цього фільму Анджеліна Джолі здобула популярність. "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" - це екранізація серії комп'ютерних ігор, присвячених археологу і шукачці пригод Ларі Крофт. Фільм вийшов на екрани влітку 2001 року.

"Особливо небезпечний"

Це американський бойовик режисера Тимура Бекмамбетова, прем'єра якого відбулася в 2008 році. У центрі сюжету занудний Уеслі Гібсон, який страждає від знущань начальства і оточуючих. Одного разу він дізнається про вбивство свого батька і виявиться втягнутий в таємне товариство кілерів під назвою "Братство". За його навчання візьметься досвідчена наставниця Фокс, і тоді життя Гібсона кардинально зміниться.

"Турист"

У фільмі "Турист" Анджеліна Джолі знялася з Джонні Деппом. Американський турист Френк, якого і зіграв Депп, приїжджає до Італії, щоб залікувати душевну рану. У Венеції він знайомиться з незвичайною жінкою на ім'я Еліза (Джолі). І здавалося б, нічого не заважає їм бути щасливими, але у долі на них інші плани.

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