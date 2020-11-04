Режисер вважає, що в довгостроковій перспективі походи в кіно залишаться частиною нашого життя.

Режисер Крістофер Нолан задоволений касовими зборами свого фільму "Тенет", який випустили в кінопрокат попри пандемію коронавірусу.

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В інтерв'ю Los Angeles Times постановник прокоментував наявний стан кіноіндустрії. На його думку, керівництво студій все ще мислить категоріями 2019 року, замість того, щоб адаптуватися до нової реальності.

"Warner Bros випустила "Тенет" і я в захваті від того, що він зібрав майже 350 мільйонів доларів. Але я стурбований тим, що студії роблять невірні висновки з нашого релізу. Замість того, щоб дивитися, де фільм спрацював добре і як це можна застосувати для отримання так необхідного їм прибутку, вони дивляться на те, де фільм не виправдав «доковідних» очікувань і почнуть використовувати це як виправдання – щоб кіномережі взяли на себе всі збитки від пандемії. Замість того, щоб братися за справу і адаптуватися – або перебудовувати свій бізнес», - зазначив Нолан.

Режисер вважає, що в довгостроковій перспективі походи в кіно залишаться частиною життя, разом з походами в ресторани та іншим. Але зараз кіногалузі необхідно адаптуватися до нових реалій.

"Тенет": успіх або провал

Фантастичний блокбастер "Тенет" вийшов у прокат в кінці серпня – початку вересня, коли кіноіндустрія вже зазнала важких збитків від пандемії. Студії пов'язували з фільмом великі надії на пожвавлення інтересу до кінопрокату.

Бюджет "Тенету" склав близько 200 млн доларів. З урахуванням витрат на маркетинг в кіноіндустрії вважається, що фільм має відбити свій бюджет щонайменше дворазово, щоб вийти на самоокупність. Нова стрічка Нолана провалилася в американському прокаті і зібрала по всьому світу 347 млн доларів.

Глава компанії AT&T (материнська компанія Warner Bros) Джон Стенкі заявив, що фінансові результати "Тенету" виявилися "не вражаючими".

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Автор: Дмитро Захаров