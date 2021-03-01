Екранізація Two Colors викликала бурхливу реакцію громадськості.

Фронтмен гурту "Vоплі Vідоплясова" Олег Скрипка відреагував на гнівний пост доньки композитора Олександра Білаша, журналістки Олесі Білаш, у якому вона присоромила музиканта, який не вказав авторство її батька у своєму кліпі на пісню "Два кольори".

Читайте такожКолишня наркозалежна проникливо заспівала хіт Пугачової на "Голосі країни" (фото, відео)Своє бачення ситуації Олег Скрипка озвучив у прямому ефірі на Радіо Промінь.

За його словами, він переспівав легендарну українську композицію, щоб популяризувати її та нашу культуру на весь світ.

"Українці живуть по всьому світу, наша діаспора величезна. Приміром, в Канаді живе багато нащадків українців, які й не всі знають українську, бо народилися там. Хочеться, щоб вони теж знали велику українську класику. Відчули втілений в ній національний етнокод зрозумілою їм мовою. І звичайно, ця пісня спрямована до всієї культурної світової спільноти, тому що цінності в цій пісні єднають усіх людей", - заявив він.

Екранізація Two Colors викликала бурхливу реакцію громадськості. Відео активно обговорюють у ЗМІ та соцмережах. Зокрема, у доньки композитора "Двох кольорів" Олесі Білаш виникли питання з приводу використання авторського права. Коментуючи це в радіоефірі, Скрипка заявив, що така реакція не стала для нього несподіванкою.

"Коли випускаєш пісню у світ, то маєш бути готовим до того, що її будуть переспівувати, робити кавери. Я, як автор, скажу, що мою "Весну" переробляли сотні разів, і лише половина з них мені подобаються", - каже музикант.

Юрист артиста також додав, що під час релізу пісні TWO COLORS всіх авторів було зазначено. Всі майнові права авторів буде дотримано відповідно до вимог законодавства.

Днями фронтмен гурту "Vоплі Vідоплясова" Олег Скрипка випустив сольний кліп на сингл Two Colors — англомовну версію пісні авторства Дмитра Павличка та Олександра Білаша "Два кольори".

Доньку Олександра Білаша Олесю Білаш засмутило те, що було проігнороване авторське право. "У мене аж два суттєвих питання до виконавця та всієї команди: як бути з авторським правом і про який генетичний код йдеться в тексті до кліпу? Авторське право проігноровано, що ж до генетичного коду перелитого О.Білашем та Д.Павличком у відому всьому світу пісню "Два кольори", то там безсумнівно відчувається Україна, якщо ж говорити про витвір Скрипки, гадаю, жоден народ такому коду не порадів би. Мені лячно за перспективу української музичної культури…", - написала вона у соцмережах.

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Автор: УНІАН