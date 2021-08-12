Вже 5 вересня о 21:00 на телеканалі 1+1 стартує новий сезон головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Одна з найтитулованіших українських спортсменок, олімпійська чемпіонка в 2012 і 2016 роках, призер з фехтування Ольга Харлан стала новою учасницею шоу "Танці з зірками".

"Я вважаю, що для мене участь у проекті буде ідеальною можливістю, щоб показати себе з іншого боку, тому що зазвичай мені важко відкритися. Глядачі, які будуть дивитися "Танці з зірками", дізнаються про мене більше. Це неймовірний досвід і хороше фізичне навантаження. Вже не можу дочекатися старту репетицій. Для мене це надважливо. До того ж я хочу познайомитися зі світом шоу-бізнесу, я майже нікого не знаю особисто з артистів, тому маю хорошу можливість доторкнутися до цього і побачити все зсередини", - сказала Ольга Харлан.

Нагадаємо, челедж вже прийняли такі артисти: співачка Джамала, учасник групи Танок на майдані Конго Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Заріцька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко і фронтмен групи Kadnay Дмитро Каднай.

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Прийняв виклик і україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу "Танці з зірками". До суддівського складу також приєдналися улюблені танцюристи країни - прима-балерина Катерина Кухар і хореограф Влад Яма.

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Автор: Діана Могилєвич