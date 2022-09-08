Прем'єра фільму під назвою "Ножі наголо: Скляна цибуля" відбудеться наприкінці 2022 року.

Netflix випустив перший тизер майбутнього детективного трилера "Ножі наголо: Скляна цибуля" (Glass Onion: A Knives Out Mystery), що стане продовження успішного фільму 2019 року з Денієлом Крейґом в головній ролі.

Очікується, що прем'єра фільму відбудеться наприкінці 2022 року.

Як і в минулому фільмі, в центрі фільму опиниться детектив Бенуа Бланк у виконанні Денієла Крейґа (серія фільмів про Джеймса Бонда, "Удача Лохана", "Дівчина з татуюванням дракона"). Власне, він буде єдиним персонажем з попереднього фільму.

Цього разу ексцентричний детектив вирушить у подорож до Греції, де на нього чекає розв'язання ще однієї таємниці за участю дуже колоритних персонажів.

Також у фільмі зіграли Едвард Нортон ("Бійцівський клуб", "Американська історія Ікс", "Бердмен"), Ітан Хоук (" Ґаттака", "Варяг", "Місячний лицар"), Жанель Моне ("Місячне сяйво", "Антебеллум"), Кетрін Ган ("Дуже погані матусі", "ВандаВіжен"), Джессіка Генвік ("Матриця: Воскресіння", "Сіра людина"), Кейт Гадсон ("Як позбутися хлопця за 10 днів", "Війна наречених"), Дейв Батиста ("Вартові Галактики", "Армія мерців", "Дюна") та інші.

Режисером фільму виступить Раян Джонсон, який також поставив перший фільм.

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