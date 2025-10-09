В український прокат фільм вийде 6 листопада 2025 року.

Вийшов український трейлер історичної драми "Нюрнберг" (Nuremberg), що описує судовий процес над одним з головних злочинців нацистського режиму Германом Герінгом.

Стрічка знята за мотивами світового бестселера Джека Ель-Хая "Нацист і психіатр. Доленосна зустріч напередодні Нюрнбергу", який в Україні видавало видавництво "Наш Формат".

В центрі сюжету – психіатр часів Другої світової війни Дуглас Келлі, який оцінює стан полонених нацистських лідерів та стає дедалі більше одержимим ідеєю розуміння зла, аналізуючи розум найближчого соратника Гітлера Германа Герінга. Це може стати у пригоді Нюрнберзькому трибуналу – першому міжнародному процесу над військовими злочинцями, але й водночас поставити його під сумнів.

Відео дня

Роль Герінга у фільмі зіграв оскароносний Рассел Кроу ("Гладіатор", "Ігри розуму", "Потяг до Юми", "Знедолені", "Екзорцист Ватикану"), тоді як образ Келлі втілив лауреат "Оскара" Рамі Малек ("Богемна рапсодія", "007: Не час помирати", "Аматор", серіал "Містер Робот").

Також у стрічці задіяні Майкл Шеннон ("Перл-Гарбор", "Форма води", "Ножі наголо", "Людина зі сталі"), Лео Вудалл ("Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", серіал "Білий лотос"), Річард Е. Грант ("Чорнокнижник", "Дракула", "Солтберн", серіал "Локі"), Колін Генкс ("Джуманджі: Наступний рівень", серіал "Фарго"), Ренн Шмідт ("13 годин: Таємні воїни Бенгазі", "Ноу"), Андреас Пічман (серіали "Пітьма", "1899) та інші.

Режисером фільму виступив американець Джеймс Вандербільт, найбільш відомий за сценарною роботою ("Зодіак" Девіда Фінчера, "Нова Людина-павук" Марка Вебба, "Крик 5" Тайлера Джиллетта). Як самостійний режисер він дебютував у 2015 році з політичною драмою "Правда" з Кейт Бланшетт та Робертом Редфордом.

Світова прем'єра "Нюрнберга" відбулася під час міжнародного кінофестивалю у Торонто у вересні 2025 року. Найбільше критики хвалили акторську гру в стрічці.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 60% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 63 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде 6 листопада 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: