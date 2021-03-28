Прем'єра серіалу з українкою зібрала 200 млн переглядів у Китаї

Українка Ірина Каптелова зіграла роль капітана круїзного лайнера в новому китайському серіалі "Один корабель, один світ".

Прем'єрний показ першої серії зібрав майже 200 мільйонів переглядів на онлайн-платформах Китаю і вивів серіал на 2-й рядок у загальнонаціональному рейтингу телеканалів. Хештег про запуск серіалу став за ці дні другим за популярністю в мережі мікроблогів Weibo. Читайте такожHBO підписав п'ятирічний контракт з автором "Гри престолів" Прем'єра відбулася 23 березня 2021 року, цифри наведені на вечір 25 березня. Хто така Ірина Каптелова: Вона актриса театру і кіно

Народилася в Дніпропетровську

У Китаї Ірина, адаптувавши складне для китайських глядачів ім'я, відома як Іліша

Володарка премії "TV Drama Awards Made in China" в номінації "Найкраща іноземна актриса" Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Діана Могилєвич

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