Українка стала відомою в Китаї / прес-служба
Прем'єрний показ першої серії зібрав майже 200 мільйонів переглядів на онлайн-платформах Китаю і вивів серіал на 2-й рядок у загальнонаціональному рейтингу телеканалів. Хештег про запуск серіалу став за ці дні другим за популярністю в мережі мікроблогів Weibo.
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Прем'єра відбулася 23 березня 2021 року, цифри наведені на вечір 25 березня.
Хто така Ірина Каптелова:
- Вона актриса театру і кіно
- Народилася в Дніпропетровську
- У Китаї Ірина, адаптувавши складне для китайських глядачів ім'я, відома як Іліша
- Володарка премії "TV Drama Awards Made in China" в номінації "Найкраща іноземна актриса"
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