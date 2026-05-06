Вийшов трейлер романтичної комедії 'Лише одна ніч' з нареченим Дуа Ліпи в головній ролі

Вийшов трейлер романтичної комедії "Лише одна ніч" (One Night Only), головну чоловічу роль в якій виконав англійський актор Каллум Тернер, наречений поп-зірки Дуа Ліпи.

Тернер, відомий за ролями у таких фільмах, як "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", "Емма" та "Вічність", а також в серіалі "Володарі повітря", зіграв роль Овена – нещодавно покинутого молодого чоловіка, який випадково зіштовхуються з романтичною мрійницею Еллі в дещо вигаданому Нью-Йорку в ніч, коли самотнім дозволено все. Здається, вони єдині в місті, хто шукає не просто випадкову пригоду – між ними одразу спалахує іскра, але низка непорозумінь і несподіваних відволікань ускладнюють їхню ніч, постійно розводячи їх у різні боки. Переслідуючи одне одного – і водночас тікаючи вулицями міста, вони можуть зрозуміти, що те, чого вони прагнуть найбільше, ближче, ніж здається.

Роль Еллі у фільмі зіграла номінантка на "Оскар" Моніка Барбаро ("Топ Ган: Маверік", "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець", "Шлях до злочину").

Також у стрічці задіяні Мая Гоук ("Зробімо помсту", "Астероїд-Сіті", серіал "Дивні дива"), Джулія Фокс ("Неграновані коштовності", "Легенда") та інші.

Зняв новинку американський режисер Вілл Глак ("Відмінниця легкої поведінки", "Люблю тебе ненавидіти", "Кролик Петрик").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, в український прокат фільм вийде 13 серпня 2026 року.

