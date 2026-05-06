Від призера Берлінале до вампірів: оголошено програму 'Тижня австрійського кіно' в Україні

Фестиваль стартує 21 травня 2026 року в столичному кінотеатрі "Жовтень".

У травні 2026 року в Україні стартує вже традиційний фестиваль австрійського кінематографа, глядачі якого побачать п'ять стрічок – від історичних драм до комедій та вампірського горору.

Як зазначили в пресслужбі кінокомпанії "Артхаус Трафік", відкриття вже 14-го за рахунком "Тижня австрійського кіно" відбудеться 21 травня 2026 року в столичному кінотеатрі "Жовтень". Основана програма фестивалю триватиме у Києві, але також ці фільми можна буде подивитися у Львові, Чернівцях та Дніпрі.

Подію відкриє біографічна історична драма "Сісі і я" (Sisi & Ich) 2023 року із Сандрою Гюллер ("Анатомія падіння", "Зона інтересу", "Проєкт "Аве Марія") в головній ролі, яку зняла німецька режисерка Фрауке Фінстервальдер. Раніше фільм брав участь в програмі "Панорама" Берлінале. Картина розповідає історію графині Ірми, яка стає супутницею найпопулярнішої жінки своєї доби. Вона подорожуватиме зі знаменитою Сісі, стане її подругою, і навіть без тями закохається в монархиню. Цей безтурботний час міг би тривати вічно, якби Сісі не була імператрицею Єлизаветою Баварською. І хоча жінки чинять опір ворожому світові, зрештою в них лишається тільки один фатальний шлях, який назавжди зв'яже їх обох.

Відео дня

Також в програмі фестивалю покажуть ще одну стрічку з Сандрою Гюллер – історичну драму "Роуз" (Rose) режисера Маркуса Шляйнцера. За роль у цій стрічці Гюллер отримала "Срібного ведмедя" Берлінського міжнародного кінофестивалю 2026 року. Події стрічки розгортаються у зруйнованій Тридцятилітньою війною Європі, де загадковий солдат Роуз з'являється у відлюдному селі, оголошуючи себе спадкоємцем занедбаного маєтку. Селяни зустрічають чужинця з підозрою, але Роуз приховує таємницю, значно більшу за підроблені документи, – під чоловічим одягом та вигаданим ім'ям ховається жінка, готова піти на все заради нового життя. Навіть на шлюб із донькою місцевого фермера.

Крім того, в рамках заходу українські кіномани зможуть подивитися драмеді "Найсамотніша людина в місті" (The Loneliest Man in Town) режисерів Тіцци Кові та Райнера Фріммеля (Спеціальна відзнака премії Гільдії німецьких артхаусних кінотеатрів). У старому віденському будинку, приреченому на знесення, живе останній мешканець – літній блюзмен Ел Кук, оточений вінілом, книгами та спогадами про життя, повністю присвячене музиці. Коли забудовники наступають, а стіни його світу здригаються, у душі вісімдесятирічного самітника зненацька оживає давно забута мрія – дістатися батьківщини улюбленої музики, дельти Міссісіпі. Але чи не запізно рушати за покликом блюзу?

Також глядачі фестивалю можуть познайомитися з комедійним вампірським горором "Кривава графиня" (Die Blutgräfin) з Ізабель Юппер ("Піаністка", "Вона", "8 жінок", "Моя маленька принцеса", "Найбагатша жінка світу") від режисера Ульріке Оттінгера про сумнозвісну графиню Баторі. Разом із покоївкою вона шукає у сучасному Відні життєдайний червоний еліксир, водночас уникаючи племінника, його терапевта, вампірологів і поліції.

Ще один фільм програми – комедія "Бабине літо" (Altweibersommer) режисерки Пії Гірцеггер, за сюжетом якої троє друзів "за сорок" спонтанно вирушають до Венеції, однак несподіване відкриття перетворює їхню відпустку в кемпінгу на бурхливу подорож самопізнання.

Вас також можуть зацікавити новини: