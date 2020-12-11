Четвертий сезон вийде у 2021 році та буде складатися з 10 серій / фото Sophie Giraud / Hulu

Стрімінговий сервіс Hulu продовжив серіал "Оповідь служниці" на п'ятий сезон.

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Четвертий сезон через пандемію вийде у 2021 році та буде складатися з 10 серій, що відповідає кількості серій першого сезону, але менше другого і третього. 

Точна дата виходу п'ятого сезону поки невідома.

"Ми дуже вдячні Hulu і MGM за те, що шоу повернеться з п'ятим сезоном, а також нашим відданим шанувальникам за підтримку. Ми дуже раді, що зможемо продовжити цю розповідь разом з нашим неймовірним акторським складом і всією командою. Не можу дочекатися, щоб повернутися в ефір з четвертим сезоном в наступному році", - сказав творець серіалу Брюс Міллер.

Hulu опублікував промо-відео, в якому анонсував п'ятий сезон. 

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Автор: УНІАН