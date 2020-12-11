Серіал продовжили на п'ятий сезон ще до виходу четвертого.

Стрімінговий сервіс Hulu продовжив серіал "Оповідь служниці" на п'ятий сезон.

Читайте такожNetflix зніме фільм за романом РемаркаПро це пише The Hollywood reporter.

Четвертий сезон через пандемію вийде у 2021 році та буде складатися з 10 серій, що відповідає кількості серій першого сезону, але менше другого і третього.

Точна дата виходу п'ятого сезону поки невідома.

"Ми дуже вдячні Hulu і MGM за те, що шоу повернеться з п'ятим сезоном, а також нашим відданим шанувальникам за підтримку. Ми дуже раді, що зможемо продовжити цю розповідь разом з нашим неймовірним акторським складом і всією командою. Не можу дочекатися, щоб повернутися в ефір з четвертим сезоном в наступному році", - сказав творець серіалу Брюс Міллер.

Hulu опублікував промо-відео, в якому анонсував п'ятий сезон.

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Автор: УНІАН