Оскар відбувся вночі 26 квітня / reutersconnect.com
Сьогодні вночі відбулася 93 церемонія вручення головної кінопремії "Оскар".
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У 2021 році в Голлівуді роздали 23 золоті статуетки. Хто завоював престижні нагороди - читайте нижче.
Повний список переможців:
- Найкращий актор - Ентоні Хопкінс ("батько")
- Найкраща актриса - Френсіс МакДорманд ("Земля кочівників")
- Найкращий фільм - "Земля кочівників"
- Найкращий оригінальний сценарій - Еміральд Феннел ("Дівчина, що подає надії")
- Найкращий адаптований сценарій - Крістофер Хемптон "Батько"
- Найкращий фільм іноземною мовою - "Ще по одній"
- Найкращий актор другого плану - Деніел Калуя ("Юда і чорний Месія")
- Найкращий грим і зачіски - "Ма Рейні: мати блюзу"
- Найкращий костюм - "Ма Рейні: мати блюзу"
- Найкращий режисер - Хлоя Чжао "Земля кочівників"
- Найкращий звук - "Звук металу"
- Найкращий короткометражний фільм - "Два далеких незнайомця"
- Найкращий анімаційний фільм - "Душа"
- Найкращий короткометражний документальний фільм - "Коллетт"
- Найкращий повнометражний документальний фільм - "Мій учитель-восьминіг"
- Найкращі візуальні ефекти - "Тенет"
- Найкраща актриса другого плану - Юн Йо-джон ("Мінарі")
- Найкраща робота художника-постановника - "Манк"
- Найкраща операторська робота - "Манк"
- Найкращий монтаж - "Звук металу"
- Найкраща музика до фільму - "Душа"
- Найкращий саундтрек - Fight For You ("Юда і чорний Месія")
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