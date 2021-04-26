Оскар відбувся вночі 26 квітня / reutersconnect.com

Сьогодні вночі відбулася 93 церемонія вручення головної кінопремії "Оскар".

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У 2021 році в Голлівуді роздали 23 золоті статуетки. Хто завоював престижні нагороди - читайте нижче.

Повний список переможців:

  1. Найкращий актор - Ентоні Хопкінс ("батько")
  2. Найкраща актриса - Френсіс МакДорманд ("Земля кочівників")
  3. Найкращий фільм - "Земля кочівників"
  4. Найкращий оригінальний сценарій - Еміральд Феннел ("Дівчина, що подає надії")
  5. Найкращий адаптований сценарій - Крістофер Хемптон "Батько"
  6. Найкращий фільм іноземною мовою - "Ще по одній"
  7. Найкращий актор другого плану - Деніел Калуя ("Юда і чорний Месія")
  8. Найкращий грим і зачіски - "Ма Рейні: мати блюзу"
  9. Найкращий костюм - "Ма Рейні: мати блюзу"
  10. Найкращий режисер - Хлоя Чжао "Земля кочівників"
  11. Найкращий звук - "Звук металу"
  12. Найкращий короткометражний фільм - "Два далеких незнайомця"
  13. Найкращий анімаційний фільм - "Душа"
  14. Найкращий короткометражний документальний фільм - "Коллетт"
  15. Найкращий повнометражний документальний фільм - "Мій учитель-восьминіг"
  16. Найкращі візуальні ефекти - "Тенет"
  17. Найкраща актриса другого плану - Юн Йо-джон ("Мінарі")
  18. Найкраща робота художника-постановника - "Манк"
  19. Найкраща операторська робота - "Манк"
  20. Найкращий монтаж - "Звук металу"
  21. Найкраща музика до фільму - "Душа"
  22. Найкращий саундтрек - Fight For You ("Юда і чорний Месія")

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Автор: Діана Могилєвич