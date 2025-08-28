Оголошення відбору співпало з його виходом в український прокат.

Український Оскарівський Комітет обрав стрічку "2000 метрів до Андріївки" для участі у премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Як відомо, фільм є новою роботою Мстислава Чернова, режисера картини "20 днів у Маріуполі", яка у 2024 році отримала "Оскар" як найкращий документальний фільм. Тоді ж Чернов став першим українським режисером, чиїй стрічці вдалося дійти до номінації у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм":

"Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід - крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя".

З восьми поданих на розгляд заявок серед інших були стрічки "Буча" Станіслава Тіунова, "Дівія" Дмитра Грешка, "Обережно! Життя триває" Антона Штуки, "Одного літа в Україні" Володимира Тихого, "Підйомна сила" Олександра Стратієнка, "Степне" Марини Вроди та "Стрічка часу" Катерини Горностай.

Чернов зазначив, що знову представляти Україну на престижній премії - велика честь для нього. За його словами, команда зробить все можливе, щоб голоси України та її оборонців були почуті.

"Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, - говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним", - сказав він.

Що відомо про фільм 2000 метрів до Андріївки

Стрічка розповідає про крихітне селище Андріївка за десять кілометрів від Бахмута, яке стало ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. 3 штурмову бригаду від звільнення села відділяє лише два кілометри лісосмуги, всіяної мінами, де окопався ворог. Бійці, колись цивільні, долають цей шлях, щоб повернути Україні її території.

Оператором фільму став документальний фотограф Алекс Бабенко. Продюсерами працювали Мішель Майснер та Рейні Аронсон-Рат, музичний супровід створив дворазовий лауреат "Ґреммі" Сем Слейтер.

Світова прем'єра відбулася на фестивалі "Санденс", де Чернов отримав нагороду за найкращу режисерську роботу у програмі World Cinema Documentary. В Україні стрічку вперше показали на Docudays UA, де вона здобула три нагороди.

