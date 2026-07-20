Marvel показав епічний перший трейлер фільму 'Месники: Сходження Доктора Дума'

В український прокат фільм вийде 16 грудня 2026 року.

Кінокомпанія Marvel Entertainment нарешті показала перший повний трейлер супергеройського екшну "Месники: Сходження Доктора Дума" (Avengers: Doomsday), що зібрав в одному фільмі купу ключових старих і нових героїв.

Трейлер супроводжується пафосною промовою Тора у виконанні Кріса Гемсворта про важливість об'єднання усіх кого тільки можна заради протистояння великому злу.

Зокрема, у кадрі можна побачити Патріка Стюарта (Чарльз Ксав'єр / Професор Ікс), Ієна Мак-Келлена (Магнето), Джеймса Марсдена (Скотт Саммерс / Циклоп), Ребекку Ромейн (Містік) та Ченнінга Татума (Гамбіт) з "Людей Ікс".

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З нової "Фантастичної четвірки" на екрані знову з'явилися Педро Паскаль (Рід Річардс / Містер Фантастік"), Ванессі Кірбі (Сью Шторм / Жінка-невидимка), Джозеф Квінн (Джонні Шторм / Людина-факел) та Ебон Мосс-Бахрах (Бен Грімм / Істота).

Також повернулися актори з "Громавержців" – Себастіан Стен (Бакі Барнс / Зимовий Солдат), Флоренс П'ю (Єлена Бєлова / Чорна вдова), Ваятт Расселл (Джон Вокер / Агент США), Девід Гарбор (Олексій Шостаков / Червоний вартовий) та Ганна Джон-Кеймен (Ейва Старр / Примара).

Свої ролі повторили і Том Гіддлстон (Локі), Ентоні Макі (Сем Вілсон / новий Капітан Америка), Денні Рамірес (Хоакін Торрес / нови Сокіл), Пол Радд (Скотт Ленґ / Людина-мураха) та Кетрін Ньютон (Кессі Ленґ).

Крім того, Симу Лю повтори роль Сю Шан-Чі з "Шан-Чі та легенда десяти кілець", а з "Чорної пантери" до франшизи повернулися Летиція Райт ( Шурі / Чорна Пантера), Вінстон Дюк (М'Баку) та Теноч Уерта (Немор).

В кінці ролика з'являється Кріс Еванс, який знову повертається до ролі Стіва Роджерса / Капітана Америки після свого відходу з франшизи у фіналі фільму "Месники: Звершення" 2019 року.

Ну а головним антагоністом у стрічці буде Доктор Дум у виконанні Роберта Дауні-молодшого, який раніше грав у кіновсесвіті Marvel Тоні Старка / Залізну людигу. Втім, з трейлеру поки так і не стало зрозуміло, як сценаристи обіграють цей момент.

З акторів, не показаних в трейлері, до своїх ролей точно повернуться Льюїс Пуллман (Боб Рейнольдс / Страж) та Алан Каммінг (Курт Ваґнер / Нічний змій). Також припускається повернення Бенедикта Камбербетча (доктор Стівен Стрендж), Гейлі Етвелл (Пеггі Картер), Джеремі Реннера (Клінт Бартон / Соколине Око) і Тома Голланда (Пітер Паркер / Людина-павук).

Режисерами фільму виступили брати Ентоні та Джо Руссо, які свого часу зняли найуспішніші фільми франшизи "Месники" ("Перший месник: Друга війна", "Перший месник: Протистояння", "Месники: Війна нескінченності" та "Масники: Завершення").

Нагадаємо, в світовий прокат фільм "Месники: Сходження Доктора Дума" вийде 17 грудня 2026 року, але в українських кінотеатрах його почнуть показувати на день раніше, з 16 грудня.

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