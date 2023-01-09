У мультсеріалі у пса-рятувальника є друг, поділилися у ДСНС.

Чотирилапий улюбленець всіх дітей України пес Патрон став героєм однойменного пригодницького мультсеріалу.

У першій серії пес Патрон розповідає своєму другу коту Тому про свій робочий день, про це повідомляє у Facebook Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Він (пес - Ред.) отримав повідомлення про зруйнований міст та небезпечну знахідку у річці - отже, має діяти і рятувати ситуацію", - сказано в повідомленні.

Відео дня

Проект реалізується Дитячим фондом ООН Unicef Ukraine за підтримки USAID Ukraine - USAID Україна.

В повідомленні зазначається, що перший епізод вже доступний для перегляду: youtu.be/XwwXNli5ik8.

Що треба знати про пса Патрона - важливі новини

Як відомо, пес Патрон (порода джек-рассел-тер'єр) є талісманом Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Він став відомим після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пес допомогає рятувальникам у розмінуванні територій, які звільнені від російських окупантів.

1 вересня 2022 року "Укрпошта" презентувала першу благодійну марку "Пес Патрон". Завдяки продажу марки планується зібрати понад 1 млн євро на машину для розмінування, решта коштів піде на підтримку притулків для тварин. Аркуш включає 8 марок із зображенням життя Патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Наклад - 1 млн екземплярів.

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