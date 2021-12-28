В український прокат фільм "Після. Довго і щасливо" вийде 25 серпня 2022 року.

Вийшов перший тизер четвертої частини популярної пристрасної романтичної франшизи "Після" – "Після. Довго і щасливо" (After Ever Happy).

Як повідомляє vlg.film, стрічка режисерки Кастіль Лендон за мотивами світового бестселера Анни Тодд з'явиться в українських кінотеатрах з 25 серпня 2022 року.

"Кохання Тесси та Хардіна – незаперечне, і з кожним новим випробуванням їх зв'язок ставав все міцнішим, а пристрасть – все сильнішою. Ось тільки Хардін ніяк не може заспокоїти своїх демонів, тоді як Тесса вже не та наївна дівчина, чий світ він перевернув з ніг на голову. Вона відчуває, що у вічних спробах врятувати Хардіна може втратити саму себе... Вона хоче жити, а не виживати. А чого хоче він? Чи чекає їх казку щасливий фінал, або ж "довго і щасливо" – це не для Тесси та Хардіна?", – говорить офіційний синопсис до фільму.

У головних ролях юних, закоханих та суперечливих Тесси (Терези) Янг та Хардіна Скотта залишаються незмінні Джозефін Ленгфорд та Хіро Файнс-Тіффін. Також у картині "Після. Довго та щасливо" зіграли: Ченс Пердомо, Стівен Мойєр, Аріель Кеббел, Картер Дженкінс, Луїз Ломбард, Роб Естес та лауреатка премії "Оскар" Міра Сорвіно.

Читайте також"Кохання як бестселер": все, що відомо про новий ромком із зіркою "Голодних ігор"Нагадаємо, фільми франшизи – "Після", "Після сварки" та "Після падіння" – виходили щороку з 2019 по 2021 рік, збираючи рекордні в цьому сегменті касові збори та викликаючи ажіотаж серед шанувальників прози Анни Тодд. Її серія "Після" спочатку створювалася для платформи Wattpad і була вільна для передплатників, але величезний успіх цієї історії привернув увагу видавців, які опублікували романи Тодд у друкованому варіанті у 2014-2015 роках. І незважаючи на те, що письменниця наполягла на існуванні безкоштовної версії книги на Wattpad, сумарний тираж книг лише у перші роки перевищив 15 млн проданих копій. На початку 2018 року стало відомо, що в Голлівуді працюють над адаптацією книги, і навесні 2019 року перша частина вийшла на екрани.

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