Nino Basilaya представила оптимістичний трек-маніфест "В очікуванні на тебе".

Nino Basilaya - нове обличчя української поп-музики. Попри свій юний вік, Ніно вже встигла нашуміти в телепроекті "Голос.Діти", дійшовши до самого фіналу. Саме на цьому проекті почалася її співпраця з Дмитром Монатіком, який був наставником дівчини, а пізніше - став продюсером, підписавши на свій лейбл. Цього літа Ніно вирушила в сольне плавання як незалежна артистка.

Читайте такожKAZKA випустила кліп про дуже болісне розставання (відео)За цей час навколо Ніно зібралася нова сильна команда. Пісню "В очікуванні на тебе" написала Анастасія Пустовіт, яка в один з вечорів просто скинула її в дірект Ніно з фразою: "Ця пісня про тебе".

За словами співачки, вона натиснула на play і буквально одразу почала плакати, настільки точно слова висловлювали її особисту історію. Це історія боротьби за своє місце в цьому світі, за близьких людей, які не завжди бувають поруч. У ній присутній той оптимістичний початок, який допомагав дівчині справлятися з багатьма викликами і труднощами. Аранжувальником пісні виступив Андрій Вдовиченко.

Nino Basilaya: "Пісня "В очікуванні на тебе" дуже мені близька. Не приховую, іноді мені здається, що "весь світ проти мене", але віра в краще завжди перемагає! Цей трек на 100% про мою реальність, про те, як сильно мене тримає почуття прихильності до людини, яку дуже хочу побачити і почути, яку так сильно люблю. Ця пісня викликає почуття свободи і легкості, як і повинно бути при справжньому коханні: вона окрилює і робить щасливою".

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Автор: Діана Могилєвич