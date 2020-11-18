У неділю, 22 листопада, на глядачів телеканалу «1+1» чекає гучне повернення на паркет Олега Винника, який змушений був достроково покинути шоу через те, що захворів на COVID-19. А також, вперше в історії шоу, зіркові пари станцюють з ведучими проекту.

У тринадцятому ефірі стане відомо, які дві пари потраплять до суперфіналу, а хто за крок до перемоги покине проект. У жіночому півфіналі четвертого сезону проекту за перемогу змагаються три пари: Санта Дімопулос та Макс Леонов, Надія Мейхер та Кирило Васюк, Юлія Саніна та Дмитро Жук.

Читайте також"Танці з зірками": сьомий ефір отримав несподіваний фінал (відео)

Напередодні стало відомо, що один із танців зіркові пари виконуватимуть із ведучими. Так, вперше на «Танцях з зірками» Тіна Кароль, Юрій Горбунов та ведучий балкону Олег Винник, вийдуть на паркет разом із парами. Тіна Кароль з однією із пар виконає румбу, Юрій Горбунов – квікстеп, а Олег Винник – танго.

На глядачів чекає ще один сюрприз – разом із Олегом Винником зустрічатиме пари на балконі Оля Фреймут, яка добре відома своїми «гострими» коментарями на адресу учасників та суддів.

Нагадаємо, цієї неділі за результатами суддівського та глядацького голосування, одна пара покине шоу за крок до фіналу.

З ким саме із ведучих танцюватимуть зірки вже цієї неділі, хто займе четверте суддівське крісло, та хто стане спецгостем вечора, стане відомо незабаром.

Нагадуємо, щонеділі глядачі можуть підтримати своїх фаворитів. Умови голосування залишаються незмінними: віддати голос глядачі зможуть зателефонувавши, надіславши смс-повідомлення або проголосувавши у додатку «1plus1.video».

З одного мобільного номеру можна зробити 50 дзвінків або надіслати 50 смс, а також можна голосувати за допомогою мобільного додатку «1plus1.video». У ньому доступна функція «Суперголос», яка дорівнює 7 смс повідомленням. Кожен глядач протягом одного ефіру може віддати 50 «Суперголосів» за одного учасника.

Дивіться шоу «Танці з зірками» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН