Фільм стане доступний на Netflix 6 жовтня 2023 року.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив перший трейлер похмурого детективу "Плазуни" (Reptile) з Бенісіо дель Торо та Джастіном Тімберлейком в головних ролях.

В центрі сюжету фільму – загартований детектив із маленького містечка Том Ніколс, який береться за розслідування жорстокого вбивства молодого агента з нерухомості. Втім, поступово справа перетворюється на щось набагато більше.

Окрім Бенісіо дель Торо ("Страх і огида в Лас-Вегасі", "Великий куш", "Місто гріхів") та Джастіна Тімберлейка ("Соціальна мережа", "Кручений м'яч", "Всередині Люїна Дейвіса") у фільмі зіграли Алісія Сільверстоун ("Бетмен і Робін", "Убивство священного оленя"), Майкл Пітт ("Мрійники", "Кумедні ігри"), Ато Ессонда ("Кривавий діамант", "Люди Ікс: Темний Фенікс"), Карл Глусман ("Неоновий демон", "Грейхаунд"), Скай Феррейра ("Твін Пікс", "На драйві") та інші.

Режисером фільму виступив відомий американський кліпмейкер Грант Сінгер, який до цього знімав відео на пісні The Weeknd, Тейлор Свіфт, Сема Сміта, Аріани Гранде, Skrillex, Скай Феррейри та багатьох інших топ зірок. Для нього це дебютний повнометражний фільм.

Фільм стане доступний на Netflix 6 жовтня 2023 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Netflix презентував трейлери другого сезону відомого серіалу "Гра в кальмара" і реаліті-шоу, заснованого на його сюжеті. Реаліті є майже точним відображенням культового серіалу, що включає набір ігор з першого сезону "Гри в кальмара". Однак цього разу ніхто не піддається реальній небезпеці.

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