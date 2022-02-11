У цьому проекті зірка "50 відтінків сірого" зіграв головну роль.

Потоковий сервіс HBO Max представив офіційний трейлер міні-серіалу під назвою "Турист" з Джеймі Дорнаном у головній ролі.

У стрічці також знімалися Даніель МакДональд і Деймон Херріман.

За сюжетом британець подорожує по Австралії. Під час поїздки на автомобілі в нього врізається вантажівка. Герой дивом залишається живим, але втрачає пам'ять. Всі наступні дні він буде намагатися з'ясувати обставини свого минулого життя і аварії, яка з ним сталася.

У міні-серіалі 6 серій, які поставили Кріс Суїні ("Повернутися до життя") і Деніел Неттхайм ("Мисливець").

Прем'єра на онлайн-платформі відбудеться 1 березня цього року.

Хто такий Джеймі Дорнан

Першою екранною роботою Дорнана стала історична драма Софії Копполи "Марія-Антуанетта" 2005 року з Кірстен Данст у головній ролі. Продовжуючи роботу в кіно, Дорнан з'явився з досить значною роллю в британській драмі "Тіні на сонці" 2008 року. Також Дорнан знявся в британському серіалі "Крах" разом з Джилліан Андерсон, де виконав роль серійного вбивці.

Однак найбільшого успіху Дорнан домігся завдяки ролі мільярдера Крістіана Грея в екранізації бестселера "П'ятдесят відтінків сірого" з Дакотою Джонсон. При цьому він отримав негативні відгуки від критиків за свою гру у фільмі.

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