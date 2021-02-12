Нагорода стала свідченням активної громадянської та соціальної позиції режисера.

Щорічна премія ознаменувала роботу Спілберга з протидії расовій і національній нетерпимості, а також збереження і примноження історичної пам'яті про Голокост.

Відомий американський кінорежисер і філантроп Стівен Спілберг, якого вважають найуспішнішим режисером сучасності, став лауреатом щорічної премії «Генезис» за 2021.

Нагорода стала свідченням активної громадянської та соціальної позиції режисера, його видатних досягнень у кінематографі, принципової боротьби з антисемітизмом та іншими формами нетерпимості, а також плідної роботи із захисту та збереження історичної пам'яті про події Другої світової війни, а саме Голокосту.

"Премія "Генезис" відзначає неповторний талант Стівена Спілберга, його прагнення зробити світ кращим, а також той унікальний внесок, який він зробив, щоб відкрити очі післявоєнним поколінням на жахи Голокосту", – зазначив засновник і голова Фонду премії "Генезис" Стен Половець.

Стівен Спілберг відомий своїми фільмами, які висвітлюють складні соціальні проблеми, зокрема расову та національну нетерпимість, рабство та мораль війни. Особливим досягненням в режисерській кар'єрі Спілберга став фільм "Список Шиндлера" (1993), який розповідає історію про порятунок близько 1200 євреїв німецьким промисловцем Оскаром Шиндлером під час Другої світової війни. Фільм став важливою віхою в поширенні історичної пам'яті про події Голокосту.

Вперше при виборі переможця премії ключове значення мало загальне голосування. Понад 200 000 євреїв віддали свій голос при виборі нинішнього переможця. Стівен Спілберг отримав найбільшу кількість голосів. Призовий комітет, який і визначає остаточного переможця премії, врахував цей фактор і віддав перемогу Спілбергу.

"Єврейська Нобелівська премія" вручається щорічно за професійні досягнення, внесок у розвиток людства і прихильність єврейським цінностям. Лауреат також отримує грошову винагороду в 1 мільйон доларів.

Раніше переможцями премії "Генезис" стали суддя Верховного Суду США Рут Бадер Гінзбург, колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, правозахисник і голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський та інші.

За традицією, лауреати премії "Генезис" передають грошову винагороду на благодійність. Минулорічний переможець премії правозахисник Натан Щаранський спрямував кошти на підтримку приватних осіб і організацій, які працюють на подолання кризи, викликаної Covid-19 і запобігання майбутніх пандемії.

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Автор: УНІАН