Співавтор мультсеріалу «Рік та Морті» Ден Хармон приступив до розробки нового анімаційного серіалу.
Про це пише Variety.
Читайте такожDisney закриває студію, що створила "Льодовиковий період"Зазначається, що Хармон підписав контракт з компанією Fox Entertainment. А про нове шоу відомо, що його дія відбувається в Стародавній Греції
«Дозвольте Дену Хармону перетворити міфи про ранню Грецьку цивілізацію в дивно різкий коментар про сьогоднішню політику, знаменитостей і поп-культуру», - заявив Майкл Торн, глава відділу розваг Fox.
Він назвав серіал «сімейною комедією», яка зможе зміцнити позиції студії на ринку анімації.
Новий мультсеріал: що ще відомо
Назва серіалу поки не називається, проте в Fox планують представити роботу вже у 2022 році.
Сюжет. В анімаційному серіалі розповідається про людей, богів і монстрів, які намагаються управляти одним з перших міст світу, намагаючись не повбивати один одного.
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram