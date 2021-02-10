Роботу планують представити у 2022 році.

Співавтор мультсеріалу «Рік та Морті» Ден Хармон приступив до розробки нового анімаційного серіалу.

Про це пише Variety.

Читайте такожDisney закриває студію, що створила "Льодовиковий період"Зазначається, що Хармон підписав контракт з компанією Fox Entertainment. А про нове шоу відомо, що його дія відбувається в Стародавній Греції

«Дозвольте Дену Хармону перетворити міфи про ранню Грецьку цивілізацію в дивно різкий коментар про сьогоднішню політику, знаменитостей і поп-культуру», - заявив Майкл Торн, глава відділу розваг Fox.

Він назвав серіал «сімейною комедією», яка зможе зміцнити позиції студії на ринку анімації.

Новий мультсеріал: що ще відомо

Назва серіалу поки не називається, проте в Fox планують представити роботу вже у 2022 році.

Сюжет. В анімаційному серіалі розповідається про людей, богів і монстрів, які намагаються управляти одним з перших міст світу, намагаючись не повбивати один одного.

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Автор: УНІАН