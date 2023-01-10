Мешканка Костроми подала відповідні документи в Роспатент на реєстрацію.

Мешканка Костроми вирішила запатентувати назву серіалу Wednesday. У Роспатент вона вже подала документи для реєстрації. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Відомо, що заповзятлива росіянка займається продажем футболок з трендовими принтами, тому вирішила збагатитися за рахунок популярної картини Тіма Бертона.

Зазначимо, що стрімінговий сервіс Netflix припинив роботу на території Росії після початку повномасштабної війни на території України, тому, ймовірно, її не зможуть звинуватити в порушенні авторських прав.

Відео дня

Роспатент поки не дав відповідь по заявці.

Що відомо про серіал"Wednesday"

Картина про Венздей Адамс вийшла 23 листопада 2022 року, і вже протягом першого тижня стала рекордсменом за кількістю переглянутих годин. Популярності додала і сцена з танцем головної героїні, яка завірусилася в TikTok.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав про те, як насправді знімали сцени з Річчю.

Вас також можуть зацікавити новини: