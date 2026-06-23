Netflix придбав права на нові сезони мультсеріалу із російською пропагандою

Географія трансляції охоплює ринки Сполучених Штатів Америки, Канади, країн Європи, Азіатського регіону та Латинської Америки, що забезпечує продукту широке міжнародне охоплення.

Американська стрімінгова компанія Netflix придбала права на трансляцію двох нових сезонів російського анімаційного серіалу "Маша та Ведмідь", а також продовжила термін дії ліцензії на показ усіх попередніх частин цього проєкту, пише Deadline.

Згідно з умовами договору, російський медіаконтент буде доступний для перегляду користувачам платформи у понад 100 країнах світу. Географія трансляції охоплює ринки Сполучених Штатів Америки, Канади, країн Європи, Азіатського регіону та Латинської Америки, що забезпечує продукту широке міжнародне охоплення.

Російський мультфільм раніше піддавався критиці за приховане просування радянських ідеологічних наративів та популяризацію мілітаризму серед дітей.

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Розповсюдження російського медіаконтенту

Слід зазначити, що на п'ятий рік повномасштабної російської агресії проти України статистичні дані демонструють, що понад 70% українських громадян продовжують споживати російськомовний медіаконтент. Такі цифри озвучила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Міністерство культури та стратегічних комунікацій офіційно підтримало ініціативу щодо запровадження санкцій проти російського анімаційного серіалу "Маша і Ведмідь". Про це стало відомо з відповіді відомства на офіційне звернення голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина. Крім того, за результатами проведеного аналізу фахівці МКСК підтвердили, що безпосереднім власником контенту є російська студія "Анімаккорд".

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