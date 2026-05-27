Netflix показав перший трейлер 'Еноли Холмс 3' з Міллі Боббі Браун і Генрі Кавіллом

Фільм вийде 1 липня 2026 року на Netflix.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер вікторіанського пригодницького детектива "Енола Холмс 3" (Enola Holmes 3).

У новій частині популярної франшиза молодша сестра знаменитого детектива Шерлока Холмса, яка й сама вже не раз розплутувала складні справи, насолоджується життям зі своїм коханим віконтом Тьюксбері. Втім, коли хлопець наважується зробити їй пропозицію, це стає для Еноли справжнім викликом, зіштовхнувши її особисте та професійне життя. Ще більше ситуація загострюється, коли напередодні весілля Шерлока викрадають вороги.

У новій частині до своїх ролей повернулися Міллі Боббі Браун (серіал "Дивні дива"), Луїс Партрідж (серіали "Дисклеймер", "Дім Гіннесів"), Генрі Кавілл ("Людина зі сталі", "Місія нездійсненна: Фолаут", серіал "Відьмак") і Гелена Бонем Картер ("Бійцівський клуб", "Свіні Тодд: Демон-перукар із Фліт-стріт", "Аліса в країні чудес").

Відео дня

Водночас доктора Ватсона зіграє Хімеш Патель ("Вчора", "Тенет", "Одіссея"), який лиш коротко був представлений у попередній частині.

При цьому Шерон Данкен-Брюстер ("Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія", "Дюна", "Балерина") знову втілить образ антагоністки Міри Трой (Моріарті).

Цього разу режисером фільму виступив Філіп Барантіні (серіал "Юнацтво"), який замінив творця перших двох частин Гаррі Брадбір.

Одночасно стало відомо, що фільм вийде 1 липня 2026 року на Netflix.

Франшиза "Енола Холмс"

Нагадаємо, перший фільм франшизи вийшов у 2020 році, а другий – у 2022 році.

Обидві стрічки отримали високі оцінки як від критиків, так і глядачів.

Водночас після виходу першого фільму спадкоємці автора образу Шерлока Холмса, Артура Конан-Дойла, подали до суду на творців фільму.

Вас також можуть зацікавити новини: