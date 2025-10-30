Власником контенту є російська студія "Анімаккорд", яка сплачує податки в РФ.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій підтримує введення санкцій проти російського мультфільму "Маша і Ведмідь". Про це йдеться у відповіді міністерства на звернення голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина.

"Отримав відповідь від Міністерства культури та стратегічних комунікацій України на моє звернення щодо "Маші і Ведмедя". По-перше, в міністерстві також виступають за санкції для цього російського продукту", - зазначив він.

По-друге, як поінформував Юрчишин, за результатами аналізу, колеги з МКСК підтверджують, що власником контенту є російська студія "Анімаккорд", яка сплачує податки в РФ та, попри кіпрські офшори, зберігає сталий зв’язок із Росією через систему власності, керівництва та прав інтелектуальної власності. Тож, ця компанія цілком може бути спонсором тероризму.

Відео дня

"А гроші вони отримують з України. Дуже важливий акцент: YouTube спочатку великої війни заблокував монетизацію для російських авторів. Проте ці обмеження не працюють, якщо перегляди йдуть з України. "Анімаккорд" має українськомовну версію "Маші і Ведмедя", яку дивляться українські діти, а гроші за перегляд ідуть до Росії. Тобто, спонсорують тероризм через податки", - пояснив депутат.

За його словами, у відповіді на звернення В МКСК зазначили, що на цей мультик доцільно накласти санкції.

"Раніше Нацполіція також підтвердила зв’язок "Маші і Ведмедя" з РФ", - додав він.

Пропаганда РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в травні в РФ презентували пропагандистський мультфільм "Пісочниця", створений пропагандистом Володимиром Соловйовим. У шоу у вигляді немовлят зображено Дональда Трампа, Ілона Маска, Володимира Путіна, Кіма Чен Ина, Еммануеля Макрона та Реджепа Таїпа Ердогана.

Мультфільм позиціонують як "патріотичний проєкт для дошкільнят", який має "розвивати аналітичне мислення" та "вчити дітей обговорювати геополітику". У трейлері герої в образі дітей спілкувалися через відеозв'язок, кепкували один з одного та гралися символічними іграшками.

Також повідомлялось, що російські пропагандисти за час війни значно збільшили свої доходи. До прикладу, подружжя Ольги Скабєєвої та Євгена Попова нещодавно змогло придбати собі особняк вартістю 1,89 млн доларів у Підмосковʼї. За словами журналістів, щомісячна зарплата пропагандистки Ольги Скабєєвої становить близько 1,85 млн рублів.

Вас також можуть зацікавити новини: