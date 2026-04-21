Майже всі українці споживають російськомовний контент: Мінкульт приголомшив цифрами

Майже чверть з цих українців - роблять це щоденно.

На п'ятий рік повномасштабної війни Росії проти України дослідження засвідчують, що понад 70% українців досі вживають російськомовний контент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила Тетяна Бережна, віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури, під час дискусійної події "Як зменшити вплив російського контенту в Україні?".

Бережна зазначила, що президент Володимир Зеленський поставив завдання започаткувати програму створення українського культурного продукту в різних сферах. Відповідна програма отримала назву "Тисячовесна" і має бюджет 4 млрд грн.

Як зазначила міністерка, з метою підготовки цієї програми до практичного втілення спершу необхідно було зрозуміти споживацькі потреби українців. Для цього було проведено дослідження спільно з дослідницькою компанією Gradus. Отримані результи були взяті за основу для програми "Тисячовесна".

"Коли ми проаналізували українське споживання контенту... Ми дізналися, що на п'ятому році повномасштабної війни 71% українців регулярно споживають російськомовний контент. І майже чверть з них - роблять це щодня. Дуже важко це уявити, розуміючи, що Росія вбиває нас щоденно, але, тим не менше, такі факти є", - наголосила Бережна.

За її словами, одним з ключових відкриттів дослідження стало те, що українці споживають російський контент радше через значну доступність продуктів на російській мові, а не через ідеологічні переконання або погляди.

"Контент - це величезний інструмент впливу. Ми дуже часто його недооцінюємо, але дуже часто російський контент - це не є ні для кого сюрпризом - просуває пропаганду. Він знецінює українську ідентичність і нормалізує агресію", - відзначила Бережна.

При цьому, їй прикро, що російський мультсеріал "Маша і ведмідь" у 2025 році зібрав 800 млн переглядів. На її переконання, таким чином, російська культура проникає у свідомість українських дітей.

Також аналіз музики, яку українці слухають на стріменгових платформах, теж свідчить про те, що українці слухають російських виконавців.

"Платформи працюють за алгоритмами. ТікТок, Instagram, Youtube дають нам контент, який ми споживаємо. Цю хвилю вже неможливо зупинити. Тому те, що ми можемо зробити сьогодні - ми маємо створити усі умови для створення якісної української альтернативи. Щоб українського контенту, культурного продукту ставало багато в різних сферах", - переконана Бережна.

Своєю чергою, Олена Ковальська, заступниця Керівника Офісу президента, зазначила, що зазначене дослідження показує, що "українці скоріше вживають україномовний контент, ніж розмовляють українською в своєму середовищі".

"Український контент, українське мистецтво, українська література - це дуже правильний ключик для того, щоби ми побудували свою ідентичність", - відзначила Ковальська.

Як повідомляв УНІАН, на створення україномовного контенту – ігрові та документальні фільми, музика, анімація, театр, виставки, аудіовізуальне шоу - уряд впродовж поточного року витратить 4 млрд грн.

Вас також можуть зацікавити новини: