З'явилися перші кадри нового фільму режисерки 'Клондайку': його фінансує фонд Кейт Бланшетт

Світова прем'єра фільму відбудеться невдовзі на Роттердамському кінофестивалі.

Українська режисерка та сценаристка Марина Ер Горбач, володарка нагороди фестивалю "Санденс" за найкращу режисуру за свій попередній фільм "Клондайк", показала перші кадри свого нового фільму "Ротація" (Rotation).

Як зазначають в команді режисерки, стрічка була знята у рамках гранту The Displacement Film Fund від дворазової лауреатки премії "Оскар", акторки Кейт Бланшетт, та є частиною проєкту, в якому загалом взяли участь п'ять режисерів та режисерок. Марина Ер Горбач – єдина українка в цій команді. Вперше проєкт презентували на пресконференції Каннського кінофестивалю у 2025 році.

"Я була дуже зворушена короткометражними фільмами кожного з цих режисерів – це прекрасні, важливі та яскраві історії, які розповідають про часто неочікувані переживання вимушеного переселення", – прокоментувала Кейт Бланшетт.

Зазначається, що "Ротація" являє собою своєрідний ритуал терапевтичного гіпнозу, який проходить молода українка. Змінивши цивільне життя на військову службу, вона шукає опору в новій реальності.

"Це була весна 2025 року. Вечір п'ятниці. Того дня я написала свої заплановані дві сторінки тексту, півтори години пройшла пішки, прийшла додому, сіла на диван і боялася відкрити телефон. Бо з 2022 року мене не залишає відчуття: мій емоційний об'єм – як дротовий модем порівняно з тим, чого вимагає нова реальність. Того вечора мені подзвонили з пропозицією від Кейт Бланшетт. Разом із партнерами вона започатковує фонд Displacement і запрошує мене взяти участь у цьому проєкті. Єдине, що від мене вимагалося, – готовність зробити короткий метр на тему Displacement як особисту рефлексію і встигнути завершити фільм до кінця січня, щоб прем'єра відбулася в межах Роттердамського кінофестивалю, партнера цієї ініціативи. Одразу я точно знала, що хочу робити цей проєкт в Україні. І що піду за темою Displacement / Переміщення як зсувом у самій нормальності й реальності", – розповіла режисерка.

Стрічка була знята на плівку Svema, яка виробляється й зберігається в місті Шостка, що перебуває під постійними обстрілами російської авіації. Оператором-постановником став Святослав Булаковський, а продюсером – чоловік і творчий партнер режичерки Мехмет Багадир Ер.

Головні ролі у стрічці виконали акторка, репортерка-відеографка в зоні бойових дій Надія Карпова та актор Олександр Піскунов ("І будуть люди", "Уроки толерантності", "Обмежено придатні").

Світова прем'єра фільму "Ротація" відбудеться в рамках альманаху на Роттердамському міжнародному кінофестивалі (IFFR 2026), що проходитиме з 29 січня до 8 лютого 2026 року в Нідерландах. Українська прем'єра планується протягом цього ж року.

Нагадаємо, Кейт Бланшетт активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Як продюсерка та оповідачка, вона працювала над документальним фільмом Ukraine: Life Under Attack про харків'ян, а також займається волонтерською діяльністю як посол доброї волі ООН.

