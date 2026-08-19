'Кожне життя цінне': в Україні покажуть документалку про тварин з прифронтових територій

Документальний фільм "Рятуй" зняли американська і українська компанії.

В межах Одеського міжнародного кінофестивалю, що пройде з 27 серпня по 4 вересня 2026 року в Києві, відбудеться українська прем'єра документального фільму "Рятуй" (Rescue).

Стрічка створена в копродукції американської незалежної продакшн-компанії We Are All Animals та української організації "Кожна Тварина".

Упродовж чотирьох років повномасштабного вторгнення тисячі тварин – від домашніх улюбленців до свійських фермерських тварин – залишились у зонах активних бойових дій. Небагато людей повертаються за ними. Герої фільму їдуть у прифронтові місця, де під ризиком обстрілів рятують тварин. Від початку повномасштабного вторгнення, таким чином було врятовано більше 30 тисяч тварин.

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"Тварини часто залишаються невидимими під час війни, особливо свійські. "Рятуй" показує, що кожна тварина, кожне життя заслуговують на порятунок. У часи війни питання вразливості та відповідальності постають особливо гостро, і цей фільм – не лише про евакуацію, а про етичний вибір в екстремальних умовах та про співчуття як свідомий і радикальний вчинок. Я впевнена: українському глядачу відгукнуться ці історії про сміливих людей, які готові на все заради кожного життя", – коментує продюсерка фільму, активістка та очільниця ГО "Кожна Тварина" Тамара Х'юман.

Фільм знімався в прифронтових регіонах – від Костянтинівки до Покровська, від Харківщини до Запоріжжя. Його герої – люди з різних куточків світу, об'єднані одним переконанням: кожне життя має значення. Колишній український військовий, який став рятівником; волонтерка зі Швейцарії, яка залишила безпечне життя; болгарка, яка на початку вторгнення переїхала в Україну і рятує котів, що пережили війну; італієць, який заснував притулок на Київщині й залишився.

Серед врятованих – козеня Оленка, евакуйоване з розбомбленого села. Вона стала символом фільму – і нагадуванням про те, яку ціну має кожне рішення.

Виконавчою продюсеркою проєкту стала британська акторка і режисерка Сейді Фрост ("Дракула Брема Стокера", "Остаточний монтаж").

Режисер стрічки – італо-американський документаліст Алессіо Ск'яцца. Його творчість вже кілька років поспіль досліджує нерозривний зв'язок між людьми та тваринами. Наприклад, фільм Cuori Liberi (2024) присвячений історії про боротьбу за права тварин в одному з притулків Італії.

"Як митець, у своїй творчості я досліджую перетин людяності та соціальних проблем, створюючи історії, що спонукають до емпатії та роздумів. "Рятуй" став поворотною точкою у моїй практиці: він занурює у складні питання війни та співчуття, привертаючи увагу до проблеми тварин у зонах конфлікту, яку часто залишають поза увагою", – зазначає режисер Алессіо Ск'яцца.

Міжнародна прем'єра фільму відбулась на найбільшому незалежному кінофестивалі Raindance Film Festival у Лондоні в червні 2026 року.

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