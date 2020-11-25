Серіал можна придбати на сайті платформи.

25 листопада на 1+1 video стартує перший в Україні молодіжний digital-серіал «Секс, Інста і ЗНО». Серіал можна придбати на сайті платформи і переглянути одразу всі 12 серій сезону.

Серіал «Секс, Інста і ЗНО», створений ексклюзивно для платформи 1+1 video, чесно, без цензури й шаблонів показує, чим насправді живе покоління Z. 12-серійна teen-dramedy розповідає про життя вінницьких школярів, які дорослішають в українських реаліях – закохуються, дружать і ворогують, переживають перші труднощі, шукають спільну мову з батьками – і з собою. І паралельно з цим готуються до ЗНО.

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Над створенням серіалу працювала шоуранер проекту Ірина Никончук та команда 1+1 Digital Studios разом з режисером Антоніо Лукічем та сценаристами Євгенією Бабенко і Павлом Остріковим.

Основний каст – це нове акторське покоління українського кіно. Головні ролі в серіалі зіграли студенти перших курсів КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого та КНУКіМ, над підбором яких працювала кастинг-директор Алла Самойленко.

На екрані також з’являються відомі актори − Ірма Вітовська, Наталія Васько, Ірина Веренич-Островська, Ольга Сафронова та Євгеній Бушмакін.

Вперше в українській кіноіндустрії для музичного оформлення серіалу було задіяно музичного супервайзера, яким став Сергій Вовк, співзасновник лейблу Thousand Kisses Place. Головний трек для «Секс, Інста і ЗНО» − пісню «ZNO» − створив гурт «Вагоновожатые».

Розкриваючи тематику підліткових проблем та проводячи фокус-групи на етапі розробки сценарію, для достовірності сцен, команда серіалу заручилась допомогою професійних психологів та сексологів: Ольги Протасової та Юлії Ярмоленко.

«Секс, Інста і ЗНО» – це та історія, про яку не розкажуть на ТБ, це історія, де є місце різним життєвим обставинам, які відбуваються з нами в реальному житті і різним героям. Саме only digital-формат серіалу дозволив нам в повній мірі розкрити усі ті теми, про які досі не прийнято і незручно говорити на загал, і показувати життя з різних сторін», − розповідає Анна Ткаченко, головна продюсерка серіалу, керівниця 1+1 Digital.

«Від ідеї до її реалізації минуло 2 роки. І ми з командою 1+1 Digital Studios надзвичайно пишаємось, що ми змогли створити серіал, який буде чесним, відвертим і вперше розповість про покоління Z в середовищі, де вони намагаються донести свій світогляд та своє слово. Віримо, що глядач відчує щирість нашої історії, впізнає себе, можливо, переосмислить якісь речі і точно полюбить героїв «Секс, Інста і ЗНО», − ділиться Ірина Никончук, автор ідеї серіалу та керівник 1+1 Digital Studios.

Серіал вже доступний на 1+1 video. Вартість перегляду всіх 12 серій «Секс, Інста і ЗНО» складає 79 грн.

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Автор: УНІАН