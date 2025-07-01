В український прокат фільм вийде 1 грудня 2025 року.

Вийшов перший трейлер норвезької трагікомедії "Сентиментальна цінність" (англ. Sentimental Value, норв. Affeksjonsverdi), що отримала Ґран-Прі на Каннському кінофестивалі 2025 року.

За сюжетом фільму, після смерті матері дві дорослі доньки з'ясовують, що родинний будинок досі належить їхньому батькові – відомому режисеру, який покинув сім'ю багато років тому. Він знову з'являється в їхньому житті, намагаючись відновити стосунки, та пропонує старшій доньці, акторці театру, роль у своєму фільмі. Коли ж та відмовляється – батько знаходить замість неї голлівудську зірку і розпочинає підготовку до фільмування в домі, де прожило кілька поколінь цієї родини.

Головні ролі у стрічці виконали призерка Канн і номінантка на премію BAFTA Ренате Рейнсве ("Найгірша людина у світі", "Інша людина"), володар "Золотого глобусу" та "Срібного ведмедя" Берлінале Стеллан Скашгорд ("Німфоманка", франшизи "Дюна", "Тор", серіал "Чорнобиль"), Інґа Ібсдоттер Ліллеос ("Прекрасне життя") та Ель Феннінґ ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець", "Неоновий демон", "Чаклунка").

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Зняв стрічку норвезький режисер Йокім Трієр, що став широко відомий у колах кіноестетів завдяки фільмам "Тельма" та "Найгірша людина на світі" – останній отримав чимало престежних відзнак, в тому числі дві номінації на "Оскар".

Фільм "Сентиментальна цінність" здобув широке визнання міжнародних кінокритиків. The Telegraph назвав його "бездоганно вишуканим", "таким приємним, що з'являються докори сумління: чи має настільки інтелектуальне кіно бути настільки веселим?", а Elle зазначає, що це "зворушлива й несподівано сповнена гумору історія".

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,6 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 95% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 89 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "всезагальне визнання".

В український прокат стрічку випустить кінокомпанія "Артхаус Трафік" з 1 грудня 2025 року.

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