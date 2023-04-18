Реліз серіалу переносився через низку скандалів на знімальному майданчику.

HBO випустив новий трейлер скандального серіалу "Ідол" (The Idol) з Лілі-Роуз Депп і The Weeknd та оголосив, що шоу стартує 4 червня 2023 року на новому стрімінговому сервісі Max.

У центрі сюжету опиняться молода поп-зірка Джослін і гуру самовдосконалення і лідер сучасного культу Тедрос, між якими зав'язуються складні пристрасні стосунки. Паралельно шоу досліджує реалії музичного бізнесу.

Для 23-річної дочки Джонні Деппа і Ванесси Параді це вже не перша роль в кіно ("Король", "Трафік"), проте на телебаченні вона з'явиться вперше. А ось для The Weeknd (справжнє ім'я Ейбел Тесфайе) це буде практично дебют в ігровому кіно – до цього він з'являвся на екрані в декількох проектах лише в ролі самого себе.

Також в серіалі задіяні Сюзанна Сон ("Червона ракета"), Джейн Адамс ("Жеребець", "Хитрощі"), Ден Леві ("Шіттс Крик"), а також учасниця K-pop-гурту Blackpink Кім Дженні, співак і відеоблогер Трой Сіван, співак Мозес Самні та інші.

Режисером серіалу виступив Сем Левінсон, який до цього зняв популярний серіал "Ейфорія" з Зендеєю, а також фільми "Малкольм і Марі" та "Нація вбивць".

Скандали навколо серіалу "Ідол"

Основні зйомки серіалу почалися в листопаді 2021 року, а випустити його планували до кінця 2022 року. Однак у квітні 2022 року стало відомо, що режисер Емі Сайметц, яка мала зняти всі епізоди шоу, покинула проект через творчі розбіжності з Левінсоном і The Weeknd. На той момент вже було знято приблизно 80% серіалу. У підсумку сам Левінсон взяв на себе режисерські обов'язки Сеймец.

Причиною розбіжностей відразу кілька джерел назвали невдоволення The Weeknd початковим сюжетом – нібито той хотів пом'якшити "культовий" аспект історії і був проти того, що серіал "занадто сильно схиляється до жіночої перспективи". У підсумку Левінсон переписав сюжет серіалу, відмовившись від підходу Сейметц до історії, де в центрі була проблемна старлетка, що стала жертвою хижого діяча індустрії і бажає стати самостійною. Замість цього на екрані вирішили зобразити історію кохання з більш сильним акцентом на сексуальному змісті та наготі.

При цьому низка джерел повідомляли, що такий поворот сюжету викликав серйозне обурення серед багатьох учасників знімального майданчика, частина з яких в результаті покинули проект. Серед іншого, його критикували за естетизацію аб'юзу та сексуального насильства, тоді як спочатку це мала бути навпаки більш феміністична історія.

13 квітня 2023 року стало відомо, що прем'єра серіалу "Ідол" відбудеться на Каннському кінофестивалі у травні цього року.

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