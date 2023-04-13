За головний приз фестивалю, серед інших, поборються такі режисери, як Вес Андерсон, Вім Вендерс, Тодд Хейнс, Джонатан Глейзер, Кен Лоуч і Джессіка Хауснер.

13 березня 2023 року стала відома програма 76-го Каннського кінофестивалю, який пройде у Франції з 16 по 27 травня.

Примітно, що в представленому сьогодні на сайті фестивалю списку немає жодного фільму як українського, так і російського виробництва. Ймовірно, фільми з України не потрапили в програму через те, що в умовах війни знімати кіно не так легко, тоді як російські кінематографісти, найімовірніше, другий рік поспіль потрапили під бойкот. Втім, ще не оголошені деякі спеціальні програми, куди все ж можуть потрапити українські або російські фільми.

Тим часом, за головний приз фестивалю "Золоту пальмову гілку" в рамках "Основного конкурсу" в цьому році поборються:

Відео дня

"Клуб Зеро" (Джессіка Хауснер)

"Зона інтересів" (Джонатан Глейзер)

"Мертве листя" (Акі Каурісмякі)

"Чотири дочки" (Каутер Бен Ханья)

"Місто астероїдів" (Вес Андерсон)

"Траєкторія падіння" (Джастін Тріє)

"Чудовисько" (Хірокадзу Корееда)

"Світло майбутнього" (Нанні Моретті)

"Минулого літа" (Катрін Брейя)

"Про суху траву" (Нурі Більге Джейлан)

"Химера" (Аліче Рорвахер)

"Рагу Додена Буффана" (Чан Ан Хунг)

"Рапіто" (Марко Беллоккьо)

"Травень, грудень" (Тодд Хейнс)

"Молодість" (Ван Бін)

"Старий дуб "(Кен Лоуч)

"Ребро Адама" (Рамата Тулае Сі)

"Ідеальні дні" (Вім Вендерс)

"Зачинщик" (Карім Айнуз)

Разом з тим, у другій за значимістю програмі "Особливий погляд" за нагороду боротимуться переважно дебютанти.

Також стало відомо, що в рамках фестивалю поза конкурсом покажуть фільм "Павутина", новинку від південнокорейського режисера Кім Чжі Уна ("Гіркота і солодкість", "Я бачив диявола", "Секретний агент"), і новий фільм легендарного японського режисера Такесі Кітано "Шия".

Як раніше повідомляв УНІАН, відриє 76-й Каннський кінофестиваль історична драма "Фаворитка" з Джонні Деппом у головній ролі. Поза конкурсом в Каннах цього року покажуть довгоочікувані фільми "Вбивці квіткового Місяця" Мартіна Скорсезе і "Індіана Джонс і реліквія долі" Джеймса Менголда, а також скандальний серіал "Ідол" з Лілі-Роуз Депп і The Weeknd.

Крім того, на Каннському кінофестивалі в травні 2023 року дебютує нова кінокомпанія Saint Laurent Productions, представивши два короткометражні фільми: ЛГБТ-вестерн "Дивний спосіб життя" Педро Альмодовара з Ітаном Хоуком та Педро Паскалем та ще один, який буде оголошено пізніше.

Очолить журі фестивалю шведський режисер Рубен Остлунд, чия сатирична комедія "Трикутник смутку" отримала головний приз Канн минулого року. Решта членів журі поки невідомі.

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