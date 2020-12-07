П'ятий сезон повинен був стати останнім, але пізніше серіал продовжили на шостий, фінальний сезон.

Netflix не буде додавати в серіал "Корона" попередження для глядачів про те, що його сюжет є вигадкою, як рекомендувало Міністерство культури Великобританії.

Читайте такожУряд Британії просити Netflix додати в серіал "Корона" попередження про вигаданий сюжетУ Netflix заявили, що серіал є драмою, а глядачі розуміють, що це художній твір, заснований на історичних подіях.

"У підсумку ми не плануємо – і не бачимо в цьому необхідності – додавати дисклеймер", – відзначили в компанії.

Четвертий сезон "Корони" вийшов 15 листопада. У ньому знялися Джилліан Андерсон, Емма Коррін, Олівія Колман і Хелена Бонем-Картер, передає 112.ua.

П'ятий сезон повинен був стати останнім, але пізніше серіал продовжили на шостий, фінальний сезон.

Роль королеви Єлизавети II в п'ятій частині виконає Імельда Стонтон. Стонтон зіграє Єлизавету в XXI столітті. Також вже знайдена актриса на роль принцеси Маргарет в п'ятому сезоні. Австралійська актриса Елізабет Дебікі ("Нічний адміністратор"," Тенет") в п'ятому і шостому сезонах зіграє принцесу Діану. Зйомки п'ятого сезону стартують влітку 2021 року, тому він вийде не раніше 2022 року.

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Автор: УНІАН