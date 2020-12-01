Творець "Чорного дзеркала" зніме фільм про 2020-й / скріншот
Творець науково-фантастичного серіалу «Чорне дзеркало» Чарлі Брукер зніме для стрімінгового сервісу Netflix псевдодокументальний фільм про 2020-й рік.
Читайте такожСеріал "Хід королеви" встановив рекорд та став найпопулярнішим на NetflixПро це повідомив актор Х'ю Грант в інтерв'ю Vulture.
За словами актора, він зіграє в новій картині Брукера роль історика, у якого беруть інтерв'ю про події 2020 року.
Як розповів Грант, його персонаж буде «досить відразливим», але пообіцяв, що глядачам сподобається його перука.
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