Ключову роль у фільмі зіграє Х'ю Грант.

Творець науково-фантастичного серіалу «Чорне дзеркало» Чарлі Брукер зніме для стрімінгового сервісу Netflix псевдодокументальний фільм про 2020-й рік.

Читайте такожСеріал "Хід королеви" встановив рекорд та став найпопулярнішим на NetflixПро це повідомив актор Х'ю Грант в інтерв'ю Vulture.

За словами актора, він зіграє в новій картині Брукера роль історика, у якого беруть інтерв'ю про події 2020 року.

Як розповів Грант, його персонаж буде «досить відразливим», але пообіцяв, що глядачам сподобається його перука.

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Автор: УНІАН