Кадр з фільму / скріншот YouTube
Друга частина серіалу "Зоряний шлях: Пікар" обзавелася тизером.
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Про це повідомляє Deadline.
Виробництво вже стартувало з новим шоураннером - Майклом Шейбоном ("Джон Картер"). Головну роль зіграє Патрік Стюарт.
Відзначається, що в другому сезоні серіалу буде всього 10 серій. Прем'єра запланована на 2022 рік. У тизері Жан-Люк Пікар говорить про час.
"Час може перетворити навіть наші найбільш імпульсивні, найбільш необдумані дії в історію", - говорить він.
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