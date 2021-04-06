Тизер показав сервіс Paramount+.

Друга частина серіалу "Зоряний шлях: Пікар" обзавелася тизером.

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Про це повідомляє Deadline.

Виробництво вже стартувало з новим шоураннером - Майклом Шейбоном ("Джон Картер"). Головну роль зіграє Патрік Стюарт.

Відзначається, що в другому сезоні серіалу буде всього 10 серій. Прем'єра запланована на 2022 рік. У тизері Жан-Люк Пікар говорить про час.

"Час може перетворити навіть наші найбільш імпульсивні, найбільш необдумані дії в історію", - говорить він.

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Автор: Діана Могилєвич