Портал пише, що Netflix проводить кастинг на роль колишньої коханої Лютика - графині Де Сталь / скріншот з трейлера 

У новому сезоні серіалу "Відьмак" можуть приділити багато часу минулому барда Лютика.

Читайте такожУ мережі показали новий образ Цирі у другому сезоні "Відьмака"Про це пише popcornnews.ru.

Портал Redanian Intelligence прийшов до такого висновку на підставі того, що Netflix зараз проводить кастинг на роль графині Де Сталь.

Про цю героїню Лютик розповідав Геральту в першому сезоні серіалу. І коли Відьмак зловив Джина, який повинен був вилікувати його від безсоння, бард сподівався на зустріч з дівчиною.

Відзначається, що в книгах Анджея Сапковського цей персонаж не з'являється, але згадка про неї все ж є: її називають однією з муз барда в його молоді роки.

Що відомо про другий сезон "Відьмака"

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Автор: УНІАН