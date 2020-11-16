У сералі може з'явитися колишня кохана барда.

У новому сезоні серіалу "Відьмак" можуть приділити багато часу минулому барда Лютика.

Читайте такожУ мережі показали новий образ Цирі у другому сезоні "Відьмака"Про це пише popcornnews.ru.

Портал Redanian Intelligence прийшов до такого висновку на підставі того, що Netflix зараз проводить кастинг на роль графині Де Сталь.

Про цю героїню Лютик розповідав Геральту в першому сезоні серіалу. І коли Відьмак зловив Джина, який повинен був вилікувати його від безсоння, бард сподівався на зустріч з дівчиною.

Відзначається, що в книгах Анджея Сапковського цей персонаж не з'являється, але згадка про неї все ж є: її називають однією з муз барда в його молоді роки.

Що відомо про другий сезон "Відьмака"

Зйомки другого сезону стартували 12 лютого. Якби не зупинення роботи через коронавірус, вони б завершилися в серпні. До пандемії над "Відьмаком" встигли попрацювати всього один місяць з планованих чотирьох з половиною. У серпні зйомки були відновлені.

Замість данця Туе Ерстеда Расмуссена роль Ескеля у другому сезоні серіалу зіграє швейцарський актор Безіл Ейденбенз.

Також у другому сезоні "Відьмака" відмовляться від різних часових ліній, які плутали глядачів.

Стрімінговий сервіс Netflix офіційно анонсував приквел серіалу "Відьмак" з підзаголовком Blood Origin. Новий міні-серіал отримає 6 серій і розповість про події, що відбувалися за 1200 років до появи головного героя основного шоу – Геральта з Рівії.

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Автор: УНІАН