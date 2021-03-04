У мережі з'явилися перші кадри біографічного міні-серіалу Pistol про британський панк-рок гурт Sex Pistols.
Знімки опублікував The Rolling Stones.
Відомо, що в основу серіалу покладені мемуари Стіва Джонса Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol. Сама книга вийшла у 2016 році.
Серіал Pistol: що відомо про шоу
Читайте такожNetflix показавши трейлер супергеройської комедії "Сила Грому" (відео)Серіал знімає Денні Бойл для каналу FX.
Шоу складатиметься з шести епізодів.
Дати виходу серіалу поки немає.
У ролях: Джона Лайдона грає Енсон Бун, Сіда Вішеса - Луїс Патрідж, гітариста Стіва Джонса виконає тобі Уоллес, а Сінді Чендлер перевтілиться у вокалістку The Pretenders Кріссі Хайнд, у якої був роман з Джонсом. Роль Ненсі Спанджен, подруги Вішеса зіграє Емма Епплтон.
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