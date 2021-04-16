Блогер Назар Дорош "підірвав" мережу роликом про дивовижні краси України.

У мережі поширюється трихвилинний ролик, в якому показані неймовірні кадри української природи. Автор ролика 24-річний Назар Дорош вже не раз дивує користувачів Інтернету захоплюючими відео про нашу країну.

У ролику показані різні пам'ятки України: Карпати, озеро Синевир, скелі Довбуша, Київ, Чернівці та інші красиві місця в різні пори року. Коментатори відзначають високу якість картинки. За словами автора відео, ця робота показує мальовничі пейзажі нашої країни і розкриває талант українців.

Ролик є анонсом до більшого проекту. В описі до відео блогер залишив посилання на сайт з пожертвами на розвиток "української кіноіндустрії та майбутніх проектів". "Ми будемо писати історію нашої країни, і кожен з вас може внести свій внесок у її розвиток тут і зараз", - пише Назар.

Що відомо про Назара Дороша

24-річний блогер Назар Дорош активно веде сторінки в Instagram в YouTube, де викладає красиві кадри українських міст і природних пам'яток. Хлопець кілька разів випускав вірусні відео, в яких були показані красиві пейзажі.

За словами Назара, спочатку він лише хотів зняти Карпати, але поступово його проект переріс у щось більше. Блогер хоче представити фільм про Україну, який викликав би гордість за нашу країну і її красу.

"Приїжджайте в Україну, насолодіться нашою гостинністю, пейзажами, прекрасним кліматом і створіть для себе одну з найбільш пам'ятних пригод в житті!"- пише юнак.

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Автор: Катерина Пулатова