В український прокат фільм вийде 9 жовтня 2025 року.

Вийшов трейлер паранормального горору "Шедбі Оукс" (Shelby Oaks), одним з продюсерів якого виступив визнаний майстер жанру Майк Фленаґан ("Доктор Сон", "Життя Чака", серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Падіння дому Ашерів").

За сюжетом стрічки, жінка на ім'я Мія відчайдушно шукає свою сестру Райлі, яка була впевнена у реальності паранормальних подій в містечку Шелбі Оукс. Поступово ці пошуки перетворюються на одержимість, а сама Мія усвідомлює, що уявний демон з їхнього дитинства міг бути цілком справжнім.

Головні ролі у фільмі виконали Камілль Салліван (серіали "Людина у високому замку", "Хелстром"), Брендан Секстон III ("Хлопці не плачуть", "Не дихай 2"), Майкл Біч (серіали "Новобранець", "Чудова пара") та інші.

Автором сценарію та режисером проєкту виступив відомий кінознавець та Youtube-автор Кріс Стакманн, який спочатку збирався створити "Шелбі Оукс" як незалежний "found footage"-горор в дусі "Відьми з Блер", знятий за рахунок краудфандінгу від друзів та шанувальників.

Вперше проєкт потрапив на радари світової преси у 2022 році, коли за лічені дні він не просто зібрав 250 тисяч доларів, які були потрібні на бюджет фільму, а й перевищив свою мету в кілька разів. Таким чином, тільки з донатів на Kickstarter було зібрано більше 1,3 мільйона доларів.

Режисер відзняв та продемонстрував перший варіант картини на фестивалі Fantasia у 2024 році, після чого до проєкту в якості продюсера і приєднався згаданий вище Майк Фленаґан. Крім того, студія Neon придбала картину для кінотеатрального прокату та ще й виділила додатковий бюджет на перезйомки та розширення містичної складової фільму.

Але якщо в минулому такі випадки означали, що фільм "перезбирають" у монтажній без режисера, то "Шелбі Оукс" – це абсолютно інший приклад. Навпаки, після придбання прав на "Шелбі Оукс" Фленаган і представники Neon прочитали оригінальну версію сценарію Кріса Стакманна, яку він написав ще до краудфандінгу, і в якій було більше містичних, складних та жорстоких сцен, які вимагали іншого рівня бюджету.

"Нам подзвонили зі студії зі словами: ми дуже задоволені фільмом, але знаєте, ми тут прочитали найперший варіант сценарію Кріса й подумали: а ви не хочете зробити його саме таким, як вперше задумали? Бо ми готові", – підтвердив новину виданню IndieWire бізнес-партнер Стакманна Аарон Кунтц.

Дозйомки оновленої версії фільму відбулися на початку 2025 року й пройшли в кількох локаціях, у тому числі в легендарній декорації "Втечі з Шоушенку" – одного з найулюбленіших фільма Кріса Стакманна та Майка Фленаґана. Попередня версія фільму отримала 81% на Rotten Tomatoes, а яким вийде фінальний варіант "Шелбі Оукс" після перезйомок – дізнаємось вже незабаром.

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Adastra Cinema, новинка від студії Neon ("Одне ціле", "Мавпа", "Паразити") з'явиться в українських кінотеатрах з 9 жовтня 2025 року.

