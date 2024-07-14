Померла зірка серіалу 'Беверлі-Гіллз 90210' Шеннен Доерті

Актрисі було 53 роки.

Померла акторка Шеннен Доерті, відома за ролями в серіалах "Беверлі-Гіллз 90210" і "Всі жінки - відьми". Їй було 53 роки.

Нагадаємо, 2015 року акторці поставили діагноз рак грудей і всі ці роки вона боролася з важкою недугою.

"З важким серцем я підтверджую смерть актриси Шеннен Доерті. 13 липня вона програла битву з раком після багатьох років боротьби", - заявила представник актриси Леслі Слоан, пише Variety.

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Хто така Шеннен Доерті

Доерті прославилася 1990 року завдяки ролі Бренди Волш у серіалі "Беверлі-Гіллз 90210". Доерті зіграла у 111 серіях, а потім пішла з проєкту наприкінці четвертого сезону на тлі напружених відносин з іншими акторами.

Після того, як Доерті пішла з цього серіалу, вона знайшла себе у "Всіх жінках - відьмах". Там вона зіграла старшу з трьох сестер, Прю Голівеллівелл, разом з Аліссою Мілано і Холлі Марі Комбс.

Доерті народилася в Мемфісі, але ще в дитинстві переїхала з сім'єю до Лос-Анджелеса і почала кар'єру в 10 років з ролі в серіалі "Батько Мерфі". Майкл Лендон побачив її в серіалі і в 11 років взяв на роль Дженні Вайлдер у "Маленькому будиночку в прерії".

У художніх фільмах вона з'явилася в "Гезерс", а також у "Дівчатка просто хочуть повеселитися". Серед інших її фільмів - "Північний берег" і "Рівердейл".

У лютому 2015 року в Доерті діагностували рак грудей, а 2017 року вона заявила, що перебуває у стадії ремісії. Але в 2019 році рак повернувся.

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