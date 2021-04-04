Цього року почнуться зйомки фільму.

Кінорежисер і актор Сильвестр Сталлоне вирішив зняти фільм про екс-боксерів Володимира і Віталія Кличка.

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Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Відзначається, що в цьому році почнуться зйомки, а в прокат фільм вийде тільки в 2022 році. Також на сайті йдеться про те, що Сталлоне дружить з братами Кличками і захоплюється їх талантом. А в 2009 і 2012 роках він навіть відвідував їх поєдинки.

Цікаво, що Клички вже не вперше стають героями кінематографа. У 2011 році виходила німецька стрічка "Кличко". Також Володимир Кличко зіграв самого себе в картині "11 друзів Оушена" в 2001 році, а також фільмах "Красунчик" і "Красунчик-2" 2007 і 2009 роках відповідно. У 2013 році він знявся в "Кров'ю і потом: Анаболіки".

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Автор: Діана Могилєвич